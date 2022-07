13 Prozent weniger Beschäftigte am Flughafen

Von: Hans Moritz

Mit knapp 12 000 Beschäftigten ist Lufthansa der größte Arbeitgeber am Flughafen München. © Hans Moritz

Trotz der Corona-Krise bleibt der Flughafen München eine der größten Arbeitsstätten in Bayern. Mehr als 33 000 Beschäftigte sind es derzeit.

Flughafen - Größte Arbeitgeber am Moos-Airport sind die Lufthansa und die Flughafen München Gesellschaft (FMG). Das geht aus der neuen Jobstatistik hervor, welche die FMG am Donnerstag vorgelegt hat. Die Zahlen datieren von Ende 2021, mittlerweile dürften sie über den zuletzt ermittelten 33 330 Jobs liegen.



„Trotz der Covid-19-Pandemie und der daraus resultierenden weltweiten Reisebeschränkungen sind die Beschäftigtenzahlen am Flughafen nur moderat gesunken“. teilt ein FMG-Sprecher mit. Am Stichtag der Erhebung, dem 31. Dezember 2021, seien es 4760 Beschäftigte beziehungsweise 13 Prozent weniger gewesen als 2018. Bekanntlich hat die Flughafen München Gesellschaft auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet, mit etlichen Beschäftigten aber Vorruhestandsregelungen getroffen.



Auch die Unternehmensstruktur am Flughafen hat sich verändert: Verglichen mit der jüngsten Erhebung Ende 2018 – und damit vor der Pandemie – ist die Anzahl der Betriebe um zehn Prozent oder 54 Unternehmen zurückgegangen. Auf dem Campus sind rund 460 Firmen ansässig.



Größter Arbeitgeber am Flughafen bleibt der Lufthansa-Konzern mit knapp 12 000 Beschäftigten. Die FMG und ihre Töchter rangieren mit fast 8900 Mitarbeitern auf dem zweiten Platz, heißt es in der Mitteilung. Beide Unternehmen zusammen beschäftigten damit mehr als die Hälfte aller Erwerbstätigen am Campus.



Bei 27 Prozent handelt es sich um sogenanntes fliegendes Personal. Hier gab es die geringsten Rückgänge. Mit 26 Prozent Abbau sind die Bereiche Verwaltung, Verkauf und Planung deutlich stärker betroffen. Bei 95 Prozent der Tätigkeiten handelt es sich um sozialversicherungspflichtige Jobs. In den Landkreisen Erding und Freising ist jeder vierte Berufstätige am Flughafen beschäftigt.



Knapp ein Drittel (10 300) arbeitet in Teilzeit, die Quote stieg seit 2018 um 3,7 Prozent. Das Gros ist bei den Airlines angestellt.



Zum Jahresende zählte die FMG auf dem Campus knapp 500 Lehrlinge und 40 Ausbildungsberufen. ham