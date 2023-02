Berittene Premiere am Flughafen

Von: Hans Moritz

Sicherheit mit 2 PS: Beamte der Bundespolizei reiten am Flughafenzaun Streife – eine Premiere. Wegen der Münchner SiKo gilt derzeit die höchste Sicherheitsstufe. © Bundespolizei

Das gab’s am Münchner Flughafen noch nie: Zur Absicherung der hier ankommenden und abreisenden Gäste der Münchner Sicherheitskonferenz (SiKo), darunter 45 Staats- und Regierungschefs, setzt die Bundespolizei erstmals ihre Reiterstaffel ein.

Flughafen - Pferde und Reiter patrouillieren nach den Worten von Pressesprecher Stefan Bayer am Flughafenzaun – gemeinsam mit den (motorisierten) Kollegen von der Landes- und Bundespolizei sowie von der FMG-Security. Pferde gelten für das weitläufige Areal als besonders geeignet.



„Mit startenden und landenden Flugzeugen haben die Polizeipferde keine Probleme“, erklärt eine Reiterin, „sie kennen diese bereits von ihren Einsätzen am Flughafen Berlin“. Und Thomas Lang, stellvertretender Leiter der Bundespolizei am Flughafen, erklärt: „Wir freuen uns über den Einsatz der Reiterstaffel der Bundespolizei im Erdinger Moos.“



Diese Reiterstaffel gibt es übrigens seit 2002, sie ist in Stahnsdorf bei Berlin ansässig. Am Flughafen sind übers Wochenende sechs Pferde, vier Reiterinnen und zwei Reiter im Einsatz. Untergebracht sind die Tiere vorübergehend bei den Kollegen der Reiterstaffel der bayerischen Polizei in München.



Die „Zaungäste“ des Flughafens haben laut Bayer „freudig überrascht“ auf die Pferde reagiert und sich über die „umweltfreundliche Alternative zum Streifenwagen gefreut“. ham