Coronavirus - Flughafen München in der Krise: Lage schlimmer als nach dem 11. September?

Der Flughafen München steckt wegen des Coronavirus in einer schlimmen Krise. Echte Besserung lässt wohl deutlich länger auf sich warten als nach dem 11. September 2001.

Wie schlimm die Krise den Airport trifft, ist im Moment noch schwer abzuschätzen.

München – „Flughafen München im Krisenmodus“ überschreibt die Presseabteilung des Airports die aktuelle Situation. In der Tat gibt es hier nichts mehr schönzureden: Alle Zahlen sind im steilen Sinkflug, wie sich aus dem Freitag veröffentlichten Zwischenbericht ergibt. Es gebe „massive Verkehrsrückgänge in allen Bereichen“.

So ist die Anzahl der Starts und Landungen im März kontinuierlich zurückgegangen. In der laufenden Woche erreicht sie nicht einmal mehr zehn Prozent des Vorjahreszeitraums. Am Freitag starteten und landeten gerade einmal 90 Flugzeuge – statt der üblichen 1000. Über 100 Flugzeuge sind geparkt.

Leere am Flughafen München.

Coronavirus: Zahl der Passagiere am Münchner Flughafen sinkt stark

Die Zahl der Passagiere sank noch stärker – auf nur noch fünf Prozent des normalen Aufkommens. Das sind 6000 Passagiere statt sonst gewohnter 130.000. Die meisten Geschäfte am Airport haben geschlossen, auf den riesigen Anzeigetafeln sind gerade eine Handvoll Flüge verzeichnet. Kein Wunder also, dass der neue Flughafenchef Jost Lammers reagieren muss: mit einem Sparprogramm.

Es gelte, dem Flughafen Liquidität zu sichern. Gute Zahlen aus dem Jahr 2019 helfen dabei. Geplante Investitionen wie der Bau einer neuen Konzernzentrale unweit der Nordallee wurden zurückgestellt, ebenso der Bau eines Parkzentrums West und eines neuen Budget-Hotels ebenfalls an der Nordallee. Zudem würden Sach- und Personalkosten strikt begrenzt. Was das konkret heißt, ahnen tausende Beschäftigte am Flughafen: Kurzarbeit.

Flughafen München: Verbesserung der Lage schwierig abzuschätzen

Zwischen der Geschäftsführung und dem Betriebsrat für die Konzernsparten Flughafen München GmbH und Aerogate (insgesamt 7500 Mitarbeiter) laufen darüber Verhandlungen. Eine entsprechende Betriebsvereinbarung bei dem Abfertiger Aerogate liegt sogar schon vor: 2500 Beschäftigte erhalten rückwirkend zum 1. März Kurzarbeitergeld, das auf 90 Prozent des Nettoentgelts aufgestockt wird. Beide Seiten zeigen sich angesichts der momentan desolaten Lage damit zufrieden.

Wann sich die Lage bessert, vermag Flughafenchef Lammers momentan nicht seriös abzuschätzen. Es werde wohl „deutlich länger“ als bei den Krisen nach dem 11. September 2001 und der Finanzkrise von 2008 dauern.

