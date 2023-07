Der Flughafen erreicht seine Ziele nicht: Immer noch 31 Prozent weniger Flüge als 2019

Von: Andreas Beschorner

Innerdeutsche Flüge haben sich heuer im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr halbiert, hieß es in der Sitzung der Fluglärmkommission. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Mit 16,6 Millionen Passagieren und 141 000 Flugbewegungen liegt der Flughafen München 27 beziehungsweise 31 Prozent unter den Zahlen des Vor-Corona-Jahres 2019.

Flughafen – Wie FMG-Prokurist Josef Schwendner am Dienstag vor der Fluglärmkommission darlegte, sei es vor allem der „schwächelnde innerdeutsche Flugverkehr“, der dazu führt, dass man die für heuer anvisierten Zahlen nicht erzielen wird: Erreicht man bei der Langstrecke inzwischen schon wieder 84 Prozent der Zahlen von 2019, so hinkt man bei innerdeutschen Verbindungen mit 50 bis 60 Prozent noch stark hinterher.

Begonnen hatte die 68. Sitzung der Fluglärmkommission mit der Wahl des Vorstands für die kommenden drei Jahre: Freisings Landrat Helmut Petz als Vorsitzender, der ehemalige Bürgermeister von Berglern, Herbert Knur, und Freisings OB Tobias Eschenbacher als seine Stellvertreter sowie Neufahrns Gemeindechef Franz Heilmeier wurden in ihren Ämtern bestätigt, ein Stellvertreter für Heilmeier muss noch gefunden werden.

Es war an Hermann Blomeyer, dem Umweltbeauftragten der FMG, den Bericht über Fluglärm, Nachtflug und Luftgüte zum ersten Halbjahr 2023 abzugeben. Der Tenor lautete hier: alles gut, alles im grünen Bereich. Schon ein Blick auf den Typenmix sei „sehr erfreulich“, sei der Anteil der leisen Chapter14-Flugzeuge in 2023 doch auf 49 Prozent angestiegen (2022: 44 Prozent). Die an diversen Messpunkten ermittelten Dauerschallpegel seien gegenüber 2019 zurückgegangen und gegenüber 2022 zum Großteil unverändert, Einzelschallereignisse über 75 dB(A) habe man bisher in 2023 nur „sehr wenige“ registriert, eine Überarbeitung des Lärmaktionsplans für den Flughafen sei laut Regierung von Oberbayern nicht erforderlich, so Blomeyer.

1874 Beschwerden von 41 Personen über zu laute Flugzeuge oder auch Nachtflüge habe es bei der Regierung von Oberbayern gegeben, berichtete Robert Biberger vom Luftamt Süd. Rund 1600 Beschwerden seien allein von einer Person aus Neufahrn eingegangen – alles vergleichbar mit dem Vorjahr. Das gelte auch für die 29 Beschwerdeanrufe von 22 Personen und 37 schriftlichen Beschwerden von 19 Personen, die die FMG im ersten Halbjahr registriert habe.

Ein weiteres Thema waren die Nachtflüge: 2018 habe es durchschnittlich 78 Flugbewegungen pro Nacht gegeben, im ersten Halbjahr 2023 liege man bei 49 Flugbewegungen, stellte Blomeyer die Statistik vor. Wichtig ist hier, dass man damit erst 22 Prozent des zugestandenen Lärmkontingents ausgeschöpft habe.

Wolfgang Herrmann vom Bürgerverein Freising bemängelte zum wiederholten Mal die mangelnde Intransparenz bei den durch Sondergenehmigung erlaubten Nachtflügen. Würde man im Internet die Gründe für die Flüge in der Nacht- und in der Kernzeit auflisten wie beispielsweise Sanitäts- und Ambulanzflüge, würden sich sicherlich einige Beschwerden von selbst erledigen, würde das zu mehr Verständnis bei der Bevölkerung führen. Die Regierung von Oberbayern war da skeptisch, weil es ein falsches Bild ergeben könne. Der Grund dafür: Ambulanzflüge bräuchten gar keine Sondergenehmigung.

In diesem Punkt kommen FMG und Bürgerverein ebenso wenig zusammen wie beim Thema Ultrafeinstaub (UFP). Der BV beklagt nach wie vor, dass dieser auf dem Flughafengelände nicht gemessen werde, FMG und Umweltministerium halten mit der Aussage dagegen, „auf den Startbahnen wohnen keine Menschen – und es geht uns um die Menschen“, wie es Peter Frei vom Umweltministerium und Blomeyer ausdrückten. Die BV argumentierte hier damit, dass auf dem Airportgelände rund 30 000 Menschen arbeiten. Das wiederum konterte die FMG damit, dass bei Stickstoffdioxiden und Feinstäuben die Grenzwerte locker eingehalten würden und es für UFP weiterhin keine Grenzwerte gebe. „Deshalb ist das insoweit kein Thema hier“, so Blomeyer.