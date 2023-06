Der Flughafen München bekommt sein drittes Hotel

Von: Hans Moritz

Teilen

Diese Visualisierung rechts zeigt, wie das 358-Zimmer-Hotel aussehen soll. Die Inbetriebnahme ist für übernächstes Jahr geplant. © Architektur Consult

Am Münchner Flughafen entsteht nach Hilton und Novotel das dritte Hotel. Für das „ibis Styles“ an der Nordallee nahe dem Lab Campus erfolgte jetzt der Spatenstich.

Flughafen - Geplant ist ein 358-Zimmer-Hotel, das von der Accor-Gruppe betrieben werden wird. Die Eröffnung ist für das Frühjahr 2025 geplant.



Eigentümerin des Hotels wird die Flughafen München Gesellschaft (FMG) sein, Accor betreibt das Hotel im Rahmen eines Managementvertrages, teilt die (FMG) mit. Zum Hotelangebot werden ein offenes Lobbykonzept mit Frühstücksbereich, Bar, Restaurant und Co-Working-Area sowie ein Fitnessraum und hoteleigene Parkmöglichkeiten gehören. Das Designthema des Hotels ist der Fluss Isar in seinen verschiedenen Formen, heißt es in der Mitteilung weiter.



„Wald“ und „Wasser“ sind dabei die großen Leitthemen. So erinnert nach Darstellung der Architekten bereits die kubische blaugrüne Außenfassade des ibis Styles durch seine Farbgebung an das Licht- und Farbspiel der bayerischen Wälder. „Durch die Lamellenstruktur wird nicht nur ein interessanter Designeffekt geschaffen, sondern auch die optimale Nutzung von Sonnenlicht und Schatten im Inneren des Hotels ermöglicht“, so die Designbeschreibung. Das Farbschema setze sich auch im Interieur fort und werde mit abstrakten Wellen- und Steinstrukturen sowie abstrahierten Waldmotiven kombiniert.



Dreh- und Angelpunkt soll die offene Lobby sein. Diese bietet verschiedenste Sitzmöglichkeiten, ein Restaurant, eine Bar und einen separaten Frühstücksbereich, aber auch Platz zum Co-Working.



Auch ein Kinderbereich und ein Foodmarket zur Selbstbedienung sind laut FMG unter anderem geplant. Neben den hoteleigenen Parkplätzen ist das Hotel am Münchner Airport künftig auch bestens an den öffentlichen Nahverkehr angebunden – durch den Bus zu den Terminals sowie die nahe S-Bahn-Haltestelle Besucherpark.



FMG-Mitgeschäftsführerin Nathalie Leroy erklärte beim Spatenstich: „Das Hotel wird ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region. Es schafft neue Arbeitsplätze und unterstützt die lokale Wirtschaft. Darüber hinaus wird es dazu beitragen, den Flughafen München als internationales Drehkreuz weiter zu stärken.“



Thiemo Willms von Accor meinte: „Der Flughafen München ist eines der wichtigsten Reise-Drehkreuze in ganz Europa. Entsprechend stolz sind wir, nicht nur unsere Marke ibis Styles, sondern auch die Stadt München durch unser Design und unser Angebot zu repräsentieren.“



Die Planungen für das Hotel sind schon älter und stehen im Zusammenhang mit dem Aufbau des Hochtechnologie-Standortes Lab Campus, von dem bereits zwei Gebäude stehen, darunter die neue Airport Academy, die beide noch in diesem Sommer in Betrieb gehen werden. Unter den Mietern befindet sich unter anderem die Deutsche Flugsicherung.



Das dritte Hotel richtet sich eher an Familien, während Novotel und Hilton zu den hochpreisigen Herbergen gehören. ham