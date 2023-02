Der Flughafen prägte sein politisches Leben: Manfred Pointner wird 80

Von: Wolfgang Schnetz

Teilen

Die Ansiedlung des Flughafens hat mehr als alles andere sein politisches Leben bestimmt: Manfred Pointner zeigte im Jahr 2021, wo einst Franzheim stand. © LEHMANN

Die Ortschaft, in der er geboren wurde, ist längst Geschichte: Franzheim ist unter der südlichen Startbahn verschwunden. Kein Wunder, dass die Ansiedlung des Flughafens mehr als alles andere sein politisches Leben prägte: Manfred Pointner, Altbürgermeister von Hallbergmoos, Freisinger Altlandrat und langjähriger Landtagsabgeordneter für die Freien Wähler, feiert an diesem Sonntag seinen 80. Geburtstag.

Hallbergmoos/Flughafen – Nach Volksschule und Dom-Gymnasium Freising absolvierte Pointner eine zweijährige Dienstzeit bei der Bundeswehr. 1966 begann er sein Jurastudium, dem von 1970 bis 1973 die Referendarzeit folgte. Die Übernahme in den Staatsdienst führte ihn über die Regierung von Oberbayern zum Landratsamt Freising.

Nach seiner Wahl zum Hallbergmooser Bürgermeister 1984 wurde er 1990 dort hauptamtlicher Bürgermeister. Seine Amtszeit war gekennzeichnet durch die Auseinandersetzung mit dem Bau des Flughafens, der 1992 eröffnet wurde. 1996 trat er für die Parteifreien als Landratskandidat an – und gewann die Wahl. Bis zu seinem Amtszeitende 2008 setzte er sich insbesondere für die Generalsanierung des Freisinger Kreiskrankenhauses und den Bau eines Förderschulzentrums ein.

Und er setzte sich auch weiterhin kritisch mit dem Flughafen auseinander, unter anderem viele Jahre als Vorsitzender der Fluglärmkommission und ab 2014 als Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Erding-Nord, Freising und Umgebung e.V. Im November 2022 wurde der Familienvater dort nach sieben Jahren an der Spitze im Rahmen eines Festakts im Freisinger Rathaus feierlich verabschiedet.

„Manfred Pointner hat sich mit überragendem Sachverstand für die Betroffenen in der Umgebung des Flughafens eingesetzt“, sagte damals der ehemalige Bürgermeister von Berglern und langjährige Vorsitzende der Fluglärmkommission, Herbert Knur, in seiner Laudatio.

Pointners Verdienste wurden auch bundes- und landesweit gewürdigt: Auf Vorschlag von Ministerpräsident Edmund Stoiber zeichnete seinerzeit Bundespräsident Johannes Rau Pointner im Jahr 2002 mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland aus. Die Bayerische Verfassungsmedaille in Silber folgte im Jahr 2014. „Beinahe ein Vierteljahrhundert haben Sie sich auf Gemeinde-, Kreis- und Bezirksebene mit großem Engagement in den Dienst der Gemeinschaft gestellt und wertvolle Arbeit geleistet“. Mit diesen Worten gratulierte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann dem Freisinger Altlandrat in einem Glückwunschschreiben. Und er würdigte auch Pointners Zeit als MdL. „Auf Landesebene haben Sie die Interessen Ihrer Heimatregion stets mit hohem persönlichen Einsatz vertreten“, schrieb Herrmann.