Die Wiesn als Ort der Schinderei

Von: Hans Moritz

Teilen

Vernissage am Flughafen: Künstler Harry S. (l.) begrüßte unter den Gästen unter anderem Sozialministerin Ulrike Scharf, Erdings 2. Bürgermeisterin Petra Bauernfeind, Freisings Landrat Helmut Petz und Jochen Flinner, Umlandbeauftragter der FMG. © privat

Künstler Harry S. stellt am Flughafen Bilder vom Oktoberfest früherer Zeiten aus und zeigt damit, dass früher eben nicht alles besser war.

Erding/Flughafen – Der Stil der Bilder von Harry S. ist unverkennbar: dreidimensional wirkende Gemälde mit den charakteristischen Farbspritzern, die sich scheinbar zufällig in allen Richtungen quer über die Leinwand ziehen. Dass das Münchner Oktoberfest nach zwei Absagen heuer wieder stattfindet, nimmt der Erdinger zum Anlass für eine besondere Werkschau. „So schoen war die Zeit (!?)“ heißen seine Motive, die sich dem größten Volksfest der Welt widmen. Am Freitag wurde die Ausstellung am Flughafen München eröffnet. Zu sehen ist sie mindestens bis zum Ende der Wiesn.

Alle Motive haben einen historischen Hintergrund. Harry S., der bürgerlich Seeholzer heißt, widmete sich den Schwarzweiß-Bildern des Fotografen Philipp Kester, die sich heute im Eigentum des Münchner Stadtmuseums befinden. Er interpretierte sie neu und in Farbe. Entstanden sind die Fotos zwischen 1990 und 1960. Sie zeigen eine Wiesn, die man nur auf den zweiten Blick kennt, denn Kester schaute hinter die Kulissen. Da sind etwa die „Papierweiberl“, die durch den Schlamm der Theresienwiese liefen, um den Müll einzusammeln – wahrlich keine schöne Aufgabe.

Zu sehen sind auch die Fischfrauen, die die Fische ausnahmen, ehe sie übers Feuer gehängt wurden, oder die Krugwäscherinnen. „Deshalb habe ich den Titel ,so schoen war die Zeit‘ bewusst mit einem Frage- und mit einem Ausrufezeichen versehen“, erzählt der Künstler. Darüber hinaus sind viele weitere Motive von der Wiesn anno dazumal zu bestaunen.

Und weil Harry S. immer ein wenig der Schalk im Nacken sitzt, gibt es auch ein Bild von Richard Süßmeier, der wegen seiner geringen Größe als „Wirte-Napoleon“ bekannt gewordene legendäre Gastronom, lange Jahre auch Sprecher der Wiesnwirte, der 2020 im Alter von 90 Jahren verstorben war. Er war einst statt mit einem Pferdefuhrwerk mit Eseln auf die Theresienwiese eingezogen. Die Obrigkeit hielt ihn an, das nächste Mal mit Pferden zu kommen. Und was machte Süßmeier? Er rückte mit einem Schaukelpferd an.

Sehenswert sind aber auch die Bilder, die außerhalb des Ausstellungsraumes hängen, teils als auf die Glasfassade geklebte Folien, etwa Skijöring am Schliersee, das Maibaumaufstellen in Altenerding. die Stamm-Trachtler zu Kirta auf dem Schrannenplatz oder die Brauereigespanne beim Einzug aufs Erdinger Herbstfest.

Seeholzers Bilder sind käuflich zu erwerben. Den Preis bildet er ganz einfach: 1250 Euro pro Quadratmeter. Die größten Exponate kosten um die 2700 Euro.

Am Flughafen stellt Harry S. bereits seit gut 20 Jahren aus, in wechselnden Räumen. „Das ist eine gute Kooperation“, berichtet er, der hier ein internationales Publikum hat. HANS MORITZ

Die Ausstellung

von Harry S. befindet sich im Zentralbereich des Flughafens in der Überleitung zum Terminal 1 zwischen dem Buchladen und dem Schalter der Deutschen Bahn. Zugänglich ist sie rund um die Uhr, der Eintritt ist frei.