Eine Weltreise auf 500 Metern

Von: Hans Moritz

In Reih und Glied stehen die fotografischen Werke des Luftfahrt-Journalisten Dietmar Plath. Die Ausstellung wartet am Besucherpark auf Betrachter. © Michael Fritz

Sich auf Weltreise begeben und dennoch am Boden bleiben – die neue „Open-Air“-Foto-Ausstellung entlang des Gehwegs zwischen S-Bahn-Haltestelle und Besucherpark macht’s möglich.

Flughafen - Und sie dürfte bei vielen Gästen Sehnsucht nach der Ferne wecken: „Fernweh“ lautet dann auch der Titel der Ausstellung mit 20 großformatigen Fotografien des renommierten Luftfahrt-Journalisten Dietmar Plath. Rund 10 000 Stunden hat der weit gereiste Norddeutsche Plath in der Luft zugebracht, heißt es in einer Mitteilung des Flughafens. Rund 600 Flughäfen in über 130 Ländern hat er besucht, die meisten davon porträtiert. Er fotografierte auf der Osterinsel und in Bhutan, in Tibet, in Sri Lanka, in der Antarktis, in Papua-Neuguinea, China und Afrika. So hat Plath in den vier Jahrzehnten seines Berufslebens faszinierende Bilder geschaffen. Seine Fotos wurden in zahlreichen Luftfahrtbüchern und Bildbänden sowie in bekannten Magazinen veröffentlicht. Die Ausstellung ist die nächsten Monate zu sehen und kann etwa bei einem Spaziergang betrachtet werden. ham