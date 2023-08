Passagier tobt nach Erfahrung am Münchner Airport – und kriegt dann bayerische Alternative empfohlen

Von: Lucas Sauter Orengo

Der Flughafen München liegt seit 1992 im Erdinger Moos. Er ist rund 40 Kilometer weg von der bayerischen Landeshauptstadt München und der zweitgrößte Airport Deutschlands nach Frankfurt. © MiS/Imago Images

Ein Passagier klagt im Netz über seine Erfahrungen am Münchner Flughafen. Die Meinungen gehen schnell weit auseinander – einer rät dann, einfach den Nürnberger Airport zu benutzen.

Flughafen München – Er ist der einzige Flughafen Europas, der eine Fünf-Sterne-Bewertung erhalten hat. Der Münchner Airport gehört also zu den anerkanntesten seiner Art - doch empfinden das auch alle Passagiere im Alltag so? Eine Diskussion auf der Netz-Plattform reddit zeigt jetzt: Nicht alle sind von den Vorzügen des Münchner Flughafens begeistert, gar der Flughafen Nürnberg wird Passagieren als Alternative ans Herz gelegt.

„Absolutes Chaos“: Passagier tobt nach Erfahrung im Flughafen München

Der Initiator der Diskussion stellte sowohl eine These, als auch eine Frage in den Raum: „Absolutes Chaos an den Gepäckbändern am Münchner Flughafen“, schreibt der Verfasser. Um dann zu fragen: „Leidet sonst noch jemand darunter? Unglaublich, wie dieser Flughafen geführt wird.“ Unter der kritischen Aussage reihen sich schnell einige Beiträge - sowohl mit der selben Meinung, als auch mit positiven Erfahrungen.

Koffer auf einem Gepäckband am Flughafen © Marius Becker / dpa

So schreibt etwa ein User: „Das habe ich auch erlebt. 40 Minuten Wartezeit, und das nach der Passkontrolle.“ Ein weiterer lamentiert: „Es hat länger gedauert, an das Gepäck zu kommen, als der Flug selbst.“ Wiederum ein nächster berichtet: „Ich bin vor wenigen Tage mit der letzten Maschine aus London gekommen. Am Gepäckband warteten noch Leute, die mit der vorherigen Maschine aus London gelandet waren.“

Passagier tobt nach Erfahrung am Münchner Airport - und kriegt dann bayerische Alternative empfohlen

Doch scheinbar haben nicht alle Menschen, die den Beitrag kommentiert haben, schlechte Erfahrungen am Flughafen gemacht. So erzählt eine Person: „Also ich habe noch keine schlechten Erfahrungen am Münchner Flughafen gemacht, das hängt wohl auch von der Airline ab.“ Ein weiterer fügt knapp hinzu: „Ich finde München völlig in Ordnung.“

Ein Kommentator gibt dann zwar nicht seine eigene Meinung, hat jedoch für all diejenigen, die den Münchner Airport ungern nutzen, einen Tipp: „Fliegt doch lieber aus Nürnberg ab! Der Airport hat zwar wenige Destinationen, er ist jedoch sehr übersichtlich und komfortabel. Und man braucht nur 15 Minuten vom Zentrum mit der U-Bahn.“

Offen ist, ob so viele Menschen dem Rat folgen werden, schließlich ist der Münchner Airport eines der bedeutsamsten Drehkreuze Europas. Sicher dürfte jedoch sein, dass die Meinungen über die Gepäckbänder in München auch in Zukunft weit auseinander gehen - schließlich sind viele Faktoren dafür verantwortlich, ob ein Koffer innerhalb kurzer Zeit nach Landung schon bei seinem Besitzer ist.

