„Erhebliche Schäden“: Parkhaus am Flughafen München wird abgerissen

P8 in der Zentralen Zone weicht aus Sicherheitsgründen für Neubau – Künftig über 1400 zusätzliche Stellplätze

Die Flughafen München GmbH (FMG) reißt ihr Parkhaus P8 ab und ersetzt es durch einen Neubau. Es steht schon seit den Anfangstagen des Airports im Moos und ist baufällig geworden. Dass das Ganze nicht ungefährlich ist, zeigt auch, dass es längst außer Betrieb genommen worden ist. Seit vergangener Woche laufen die Abrissarbeiten.

Flughafen/Oberding – Mit dem Ersatzvorhaben geht eine deutliche Erhöhung der Kapazität des künftigen P8 einher, das in der Zentralen Zone des Flughafens liegt. Es handelt sich um das südlichste Parkhaus zwischen den Terminals 1 und 2.

Die Pläne lagen kürzlich dem Oberdinger Gemeinderat vor, denn das P8 liegt auf Flur der Kommune. Das Gremium hatte keinen Diskussionsbedarf und erteilte dem Bauantrag einstimmig das gemeindliche Einvernehmen.

Das P8 ist über die Terminalstraßen West und Mitte erreichbar und wurde bereits in der ersten Ausbaustufe des Flughafens im Jahr 1992 in Betrieb genommen. Laut FMG bietet das bestehende Parkhaus Platz für 2300 Pkw-Stellplätze, sie sich auf fünf Etagen verteilen. Aufgrund der langjährigen und intensiven Nutzung rund um die Uhr im 24/7-Betrieb sei die Bausubstanz mittlerweile stark angegriffen, das P8 wegen „der zum Teil erheblichen Bauschäden“ inzwischen geschlossen.

Das neue Gebäude wird deutlich größer: Auf acht Parkebenen sollen 3730 Stellplätze unterkommen. Im neuen Haus künftig besser umgesetzt werden können laut FMG die Anforderungen an die Ladeinfrastruktur für Elektro-Fahrzeuge – auch ein Grund, warum eine Sanierung des Hauses nicht weiterverfolgt wurde.

Das Bauwerk wird sich in Nord-Süd-Ausrichtung auf einer Länge von 167 Metern erstrecken, in der Ost-West-Ausrichtung ist es 65 Meter breit. Ausgehend vom Geländeniveau der Terminalstraßen wird es rund 20 Meter hoch sein.

Die bereits im Bestand vorhandenen Anbindungen an die Tiefgarage P4 und an die Fußgängerverbindung zwischen den beiden Terminals will die FMG auch im Neubau sicherstellen. Die Ebenen 2 und 3 sind – vergleichbar mit dem Bestand – als unterirdische Kellergeschosse vorgesehen, die Ebenen 4 bis 9 liegen oberirdisch. Die Verbindungen zwischen den Ebenen erfolgen über zwei Erschließungsrampen an der westlichen Parkhausseite.

Doch warum braucht es drei zusätzliche Ebenen? Zu den Gründen erklärt die FMG, dass nicht nur die Steigerung der Stellplatzzahlen ausschlaggebend dafür ist, sondern auch, dass die künftigen Parkplätze zehn Zentimeter breiter als bislang werden – dann 2,50 Meter. Und es werde dem Umstand Rechnung getragen, dass auch weitere ältere Parkhäuser der Zentralen Zone aus den Anfangstagen des Flughafens sukzessive neu errichtet oder saniert werden müssen. „Der damit verbundene Entfall von Parkplätzen kann mit den Kapazitäten des P8 im räumlichen Zusammenhang mit dem Terminalbetrieb kompensiert werden“, heißt es in den Unterlagen an den Oberdinger Gemeinderat.

Zum Zeitplan teilt die FMG auf Nachfrage mit, dass der Abriss bis Juli erledigt sein wird. Erste Baumaßnahmen sollen Ende des laufenden Jahres beginnen. Mit der Inbetriebnahme rechnet die FMG im Jahr 2026. Zu den Kosten kann sie noch nichts sagen, das Vergabeverfahren läuft.