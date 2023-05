Räuber und Schläger muss ins Gefängnis

Von: Hans Moritz

Nach dem Verlassen des Fliegers aus Tel Aviv klickten die Handschellen. © Bundespolizei

Einen dicken Fisch an der Angel hatte die Bundespolizei am Flughafen bereits am Donnerstag – einen 47-jährigen Israeli, der wegen schweren Raubs und schwerer Körperverletzung verurteilt worden war.

Flughafen - Die Handschellen klickten bei der Einreise aus Tel Aviv, wie die Polizei erst am Montag mitteilte. Sprecher Stefan Bayer erklärt, dass der Mann bereits 2003 vom Landgericht Rostock zu sechs Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden war, nachdem er einen Bekannten in dessen Wohnung überfallen, ihn mit einem Schraubenschlüssel niedergestreckt, ihm schwerste Kopfverletzungen zugefügt und ihn dann noch ausgeraubt hatte.



2006 wurde er vorzeitig entlassen und abgeschoben – mit dem Verbot der Wiedereinreise. Das ging 17 Jahre gut. Doch die Erinnerung der Behörden war besser als die des Israeli. Er kam vom Flugsteig direkt in die Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim, wo er nun die Reststrafe verbüßt. ham