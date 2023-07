Schreckmoment für 194 Passagiere in München: Lufthansa-Flieger muss Sekunden vor Take-Off zum Stehen kommen

Ein Flieger der Lufthansa musste kurz vor dem Take-off am Münchner Flughafen zum Stehen kommen. (Symbolbild)

Auf dem Weg nach Spanien

Von Lucas Sauter Orengo

Eine Lufthansa-Maschine musste Sekunden vor Take-Off auf dem Münchner Flughafen den Flug abbrechen. Für 194 Passagiere ging es erst Stunden später zum Zielort: Madrid.

Flughafen München - Schrecksekunde an Bord einer Lufthansa-Maschine am Münchner Airport. Flug LH-1800 sollte eigentlich am Dienstag, dem 18. Juli, laut Plan um 8.30 Uhr Richtung Madrid abheben. Kurz vor dem Abheben, bereits auf der Startbahn und mit erhöhter Geschwindigkeit, musste der Take-Off jedoch abgebrochen werden. Wie avherald.com berichtet, hatte die Crew einen Vogel-Einschlag registriert.

Flughafen München: Schreckmoment für 194 Passagiere - Airbus bremst kurz vor Take-Off

Dem Bericht nach kam die Lufthansa-Maschine, besetzt mit 194 Passagieren, nach etwa 1600 Metern auf der Startbahn zum Stehen. Umgehend machten sich demnach anschließend Einsatzkräfte auf den Weg, um die aufgeheizten Bremsen zu kühlen, nach etwa 20 Minuten konnte der Airbus selbstständig auf die ursprüngliche Parkposition zurückfahren. Weiter heißt es, dass der Flug knapp drei Stunden nach dem Zwischenfall mit einer Ersatzmaschine vom Typ A321-200 in Richtung Adolfo Suárez Madrid-Barajas Airport aufbrechen konnte.

Flughafen München-Schreckmoment: Lufthansa-Flug stoppt mitten auf Startbahn

Gegen 14.10 landete der Flieger aus München dann in der spanischen Hauptstadt. Erst vor wenigen Tagen hatte sich ein Zwischenfall auf einem Lufthansa-Flug ereignet: Eigentlich hätte Flug LH-1722 von München nach Pula gehen sollen. Wegen Problemen an der Maschine landete man jedoch 50 Minuten nach Abflug wieder am Airport.