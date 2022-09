Flugbegleiterin über den Wolken von Passagier mit Sex-Foto belästigt - Flughafenpolizei nimmt Mann in Empfang

Die Flughafenpolizei nahm einen Mann in Empfang, der eine Flugbegleiterin mit einem Sex-Foto belästigt hatte. © Claudia Conrad/Polizei

Eine böse Überraschung erlebte eine Flugbegleiterin der Lufthansa am Sonntagvormittag, als sie eine von einem 35-jährigen Passagier per Airdrop versendete Datei öffnete.

Flughafen - Eine Flugbegleiterin hatte am Sonntag per Airdrop ein Foto erhalten - von einem Passagier. Was sie darauf zu sehen bekam, zog einen Polizeieinsatz nach sich: „In der Datei war ein Foto des erigierten Geschlechtsteils des Flugpassagiers zu sehen“, heißt es im Pressebericht der Flughafenpolizei.

Doch schon nach kurzer Zeit war der „Absender“ ermittelt., was zur Folge hatte, dass der Mann bei seiner Landung von Beamten der Flughafenpolizei in Empfang genommen wurde. Wie es nun weitergeht: Ihn erwartet jetzt eine Anzeige „wegen des Verbreitens pornografischer Schriften und der Beleidigung auf sexueller Grundlage“. (ft)

