Flughafen baut Engagement in den USA aus

Von: Hans Moritz

Auftritt unter den Stars & Stripes: Flughafen-Chef Jost Lammers besiegelt den Management-Vertrag mit dem Newark Liberty International Airport. © FMG

Die FMG-Tochtergesellschaft MAI betreibt mit 100 Mitarbeitern aus 30 Nationen ein neues Terminal im US-Bundesstaat New Jersey.

Flughafen – Das Erdinger Moos ist nicht genug – der Flughafen München baut sein internationales Engagement aus und tritt als Betreiber des neuen Terminals A am Newark Liberty International Airport im US-Bundesstaat New Jersey auf. Dies erfolgt durch die Auslandstochter des FMG-Konzerns, der Munich Airport International (MAI). Den Auftrag dazu erteilte die Port Authority of New York and New Jersey, teilt die FMG in einer Presseerklärung mit.

Das neue Terminal A am Newark Airport ist mit einer Gesamtfläche von rund 93 000 Quadratmetern und einer Kapazität von bis zu 14 Millionen Passagieren jährlich eines der größten Infrastrukturprojekte im US-Bundesstaat New Jersey, so die FMG.

Das Flughafenterminal soll „neue Standards in der US-amerikanischen und globalen Flughafenlandschaft setzen“, heißt es in der Mitteilung. „Die Port Authority NYNJ hat gemeinsam mit dem Flughafen München eine Infrastruktur geschaffen, die mit modernster Technologie und effizienten Prozessen ein einzigartiges Passagiererlebnis bietet und ein neuer Maßstab für die gesamte amerikanische Flughafenindustrie sein wird“, freut sich Flughafenchef Jost Lammers. Im Vordergrund stünden die Merkmale des Bundesstaates New Jersey als Vorreiter in den Bereichen Wissenschaft, Kunst und Kultur.

Die MAI ist dort mit 100 Mitarbeitern aus 30 Nationen vertreten. Neu ist ihnen der Flughafen nicht. Denn bereits seit drei Jahren betreibt die MAI ein bestehendes Terminal dort.

„Management-Verträge wie in Newark sind ein wichtiger Baustein für das erfolgreiche Wachstum der MAI und stärken unsere internationale Präsenz“, bekräftigt deren Geschäftsführer Dr. Lutz Weisser.

Die MAI hat sich längst zu einem Global Player entwickelt. Konzernangaben zufolge ist sie einer der führenden Anbieter von Inbetriebnahmen und Umzügen von Flughafeninfrastruktur. Mit weltweit rund 180 Experten konnten bis heute über 125 Projekte in mehr als 45 Ländern erfolgreich durchgeführt werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Aktiv geworden ist die MAI unter anderem in Bangkok (Thailand), Quito (Ecuador), Madrid, Barcelona (Spanien), Rio de Janeiro (Brasilien) und Delhi (Indien). Zu den Kunden zählen neben Flughäfen auch Regierungen, Fluggesellschaften, Bauunternehmen und diverse Beratungsfirmen.