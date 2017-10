Einreise mit fünf Haftbefehlen im Reisegepäck

Wegen acht Diebstahlsdelikten „blinkte“ der Fahndungscomputer am Flughafen, als ein Georgier aus Tiflis einreiste. Fünfmal wurde der 45-Jährige mit Haftbefehl gesucht. Jetzt sitzt der Dieb, der über München nach polen fliegen wollte, im Gefängnis.

Flughafen – Ein Richter am Amtsgericht Wiesbaden hat Mitte dieses Jahres einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erlassen – wegen Diebstahls. Außerdem hatten Richter am Mannheimer Amtsgericht den Arbeitslosen in diesem Jahr bereits dreimal, ein Richter am Amtsgericht in Heidelberg hatte ihn einmal wegen Diebstahls verurteilt. So summierten sich die Geldstrafen auf 1800 Euro, die Ersatzhaftstrafen zu einer Gesamtdauer von 210 Tagen.

Bis dato haben die Richtersprüche den 45-Jährigen scheinbar wenig gekümmert. Jetzt aber gelobte er bei den Bundespolizisten am Moos-Airport Besserung. Als Zeichen seines guten Willens bezahlte er mit den knapp 500 Euro, die er bei sich hatte, zumindest einen Teil der geforderten Geldstrafen. Außerdem räumte er die ihm vorgeworfenen Taten ein.

Das gefängnis blieb ihm trotzdem nicht erspart.