Flughafen-Chef rennt davon

Von: Hans Moritz

Strecke frei hieß es für über 700 Teilnehmer am 17. Airportlauf. Start und Ziel war die FMG-Hauptverwaltung an der Nordallee. Der Kurs blieb auf Flughafengelände und wurde von der Polizei abgesichert. © Alex Tino Friedel ATF Pictures

Mehr als 700 Läufer sind bei frühlingshaften Temperaturen am Flughafen München beim diesjährigen Airportlauf gestartet.

Flughafen - Der hat eine lange Tradition am Moos-Airport, wurde aber zeitweise von Corona gestoppt. Nun wurden wieder die Laufschuhe geschnürt.



Die Teilnehmer der Flughafen München GmbH (FMG), ihrer Tochtergesellschaften sowie der am Airport ansässigen Fluggesellschaften, Behörden und Unternehmen, verteilten sich auf vier Disziplinen – von der Fünf-Kilometer-Lauf- und Walking-Strecke über die Elf-Kilometer-Distanz bis hin zum Halbmarathon mit 21 Kilometern. Es war der erste Airportlauf nach der Corona-Pandemie und fand in diesem Jahr bereits zum 17. Mal statt.



Mit von der Partie war auch Flughafenchef Jost Lammers, der die Elf-Kilometer-Strecke lief. Er folgte damit dem Vorbild seine Vorgängers Michael Kerkloh, der ebenfalls ein paar Mal mit am Start war. Lammers wurde am Ende 77. Den Halbmarathon gewann Alexander Hager von der Deutschen Flugsicherung, über elf Kilometer siegte Niklas Pfeiffer (FMG), über die Fünfer-Distanz Milan Harnischfeger (Lufthansa Group). Und bei den fünf Kilometern Walking war Klaus Naues (Bundespolizei) am schnellsten.



Traditionell wird der Lauf in enger Zusammenarbeit von FMG und der Polizeiinspektion Flughafen München organisiert. Die Startgebühren werden vollständig an den Sozialverein der Polizeiinspektion Flughafen München und dem Flughafenverein München gespendet, versichert der Flughafen in einer Pressemitteilung.

Alle Ergebnisse des Airportlaufs unter https://www.time-motion.de/anmeldungairportlaufmuc.

ham