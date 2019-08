Albtraum-Nacht am Münchner Flughafen: Airline annulliert Flug - Passagiere müssen 17 Stunden warten

Etwa 100 Menschen haben unfreiwillig eine Nacht am Münchner Flughafen verbracht, nachdem ein Flug ausgefallen war. Mehr als 17 Stunden lang mussten sie auf den nächsten Flug warten.

München - Dieser Urlaub kann nur noch besser werden. Eigentlich wollten Karczeska Zaneta (26) und ihr Mann Tomasz (32) bereits am Sonntagabend von München nach Antalya fliegen. Stattdessen verbrachten sie eine chaotische Nacht am Münchner Flughafen.

„Der Flug hätte um 19.10 Uhr gehen sollen. Er ist ausgefallen und niemand hat uns erklärt, warum“, schimpft die Kosmetikerin. Völlig erschöpft stieg sie gestern um kurz vor 11 Uhr endlich in den Flieger, der sie in die Türkei bringen sollte. Die Nacht hat sie zusammengekauert auf einem Sessel verbracht. An Schlaf war nicht zu denken.

Flughafen München: Chaos weil Flieger nicht abhebt - Nur Hälfte der Passagiere bekamen ein Hotel

„Mit meinem Mann und mir mussten etwa 170 andere Menschen warten“, erzählt die 26-Jährige. Zwar sei ein Bus gekommen, um die Wartenden in ein Hotel zu bringen. Allerdings kam der erst nach Mitternacht – und hatte nur Platz für etwa die Hälfte der Anwesenden. Das Ehepaar Zaneta blieb daher wie viele andere Menschen am Flughafen. „Es war ein totales Chaos, die Menschen waren wütend, Kinder haben geweint“, berichtet Karczeska. Zu diesem Zeitpunkt gab es immer noch keine Informationen, wie es nun weitergehen würde. „Mitten in der Nacht hieß es, der nächste Flug gehe um 7 Uhr. Der hatte dann aber mehrere Stunden Verspätung.“

Flughafen München: Fluggesellschaft verweigert Stellungnahme

Auch das Flughafenpersonal wusste nicht, warum die türkische Airline AtlasGlobal den Flug am Sonntagabend annullierte. „Die Informationspolitik der Fluggesellschaft ist leider sehr dürftig“, erklärt Flughafen-Sprecher Robert Wilhelm (58). Wann der nächste Flug gehen sollte, habe der Flughafen erst gegen 4 Uhr morgens erfahren. Zudem sei es eigentlich Sache der Fluggesellschaft, sich um die Fluggäste zu kümmern. „Das haben sie aber offenbar nicht. Deshalb haben wir die Menschen mit Decken versorgt“, erzählt Wilhelm. Die Fluggesellschaft AtlasGlobal war bis Redaktionsschluss für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Karczeska Zaneta und ihr Mann freuen sich trotz allem auf ihren Urlaub. Die Erholung haben sie spätestens jetzt auch bitter nötig.

Laura Felbinger

