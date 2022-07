Aktionsbündnis Aufgemuckt: „Diese Region wird nicht aufhören, gegen die dritte Startbahn zu kämpfen“

Von: Andreas Beschorner

Der Sprecherrat (v. l.): Christian Oberhofer, Michael Buchberger, Christian Magerl, Rainer Pilz, Martin Falkenberg. © Andreas Beschorner

Das Aktionsbündnis Aufgemuckt will die dritte Startbahn am Flughafen München endlich beerdigt sehen. Nach der Jahreshauptversammlung gibt es nun zwei Neue im Sprecherrat.

Freising/Flughafen – Es war die in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder vernommene Ansage der Startbahngegner, die auch am Mittwoch in der Jahreshauptversammlung des Aktionsbündnisses Aufgemuckt gemacht wurde: Man werde sich „nicht einlullen lassen“, man werde weiterhin „wachsam“ sein, weil die Startbahn eben noch nicht tot und endgültig begraben sei, wie es Aufgemuckt-Sprecher Christian Magerl formulierte.

Im Hofbrauhauskeller blickte er zunächst auf die Situation am Airport, wo es in den vergangenen zweieinhalb Jahren wegen Corona Veränderungen gegeben habe wie in den vergangenen 30 Jahren nicht: Einbrüche in allen Bereichen. Nur noch 11,1 beziehungsweise 12,5 Millionen Passagiere in 2020 und 2021, nur noch rund 150 000 Flugbewegungen im Jahr – ewig weit entfernt also von den 432 000 Flugbewegungen, die man im Moos schon einmal zu verzeichnen hatte. Man liege auf dem Niveau, als der Flughafen noch in Riem angesiedelt gewesen sei.

Freilich: In den ersten fünf Monaten des Jahres 2022 gingen die Zahlen im Vergleich zu 2021 wieder nach oben –plus 250 Prozent bei den Flugbewegungen, wo man am Ende des Jahres wohl bei rund 250 000 landen werde, und plus 607 Prozent bei den Passagieren, wo man allerdings noch immer 47,2 Prozent unter den Zahlen von 2019 liege. Angesichts dessen und der Prognosen, dass die Zahl der Geschäftsreisen nach Corona zurückgehen werde, bezeichnete es Magerl als „groben Skandal“, dass die CSU weiterhin auf den Bau der dritten Startbahn beharre und sich weigere, die Vorrangfläche für die Runway aus dem Landesentwicklungsprogramm herauszunehmen. Von dem im Koalitionsvertrag festgeschriebenen Moratorium und von Ministerpräsident Markus Söders Aussage, in seiner Amtszeit werde die Startbahn nicht gebaut, dürfe man sich also nicht einlullen lassen.

Zehn Jahre Bürgerentscheid: Feier in Berglern mit Katharina Schulze Lange Zeit musste auch der Startbahn-Widerstand seine Aktivitäten zurückfahren. Doch der zehnte Geburtstag des Bürgerentscheids, bei dem die Münchner gegen die dritte Startbahn votierten, und die derzeitige Corona-Lage haben die Aktivisten zu einer Veranstaltung am Sonntag, 10. Juli, animiert: Auf dem Sportplatz in Berglern wird man ab 15 Uhr „10 Jahre Münchner Bürgerentscheid“ feiern. Markus Geier, einer der örtlichen BI-Sprecher, rührte die Werbetrommel: Ein Familienfest mit Kinderprogramm und Biergarten-Atmosphäre solle es sein. Um 15.30 Uhr beginnt mit der Rede des ehemaligen Berglerner Bürgermeisters Herbert Knur der offizielle Teil. Knur skizziert die Geschichte des Widerstands. Neben Grußworten politischer Vertreter werde auch Katharina Schulze, die Fraktionschefin der Grünen im Landtag und Initiatorin des Bürgerentscheids, sprechen. Ab 17.30 Uhr gibt es einen „Lichterzeichen-light-Marsch“. Gegen 19 Uhr gibt es grünes Kabarett – mit MdL Johannes Becher, Kreisrat Toni Wollschläger und dem Vorsitzenden der BI Attaching, Franz Spitzenberger. Geier appellierte, man solle viel Werbung für die Veranstaltung machen, um „ein starkes Zeichen“ des Widerstands zu setzen. zz

Solange der Planfeststellungsbeschluss nicht aufgehoben sei, „ist die dritte Startbahn nicht tot“, warnte Magerl, zumal die Flugbranche „in alten Spuren denkt“ und fest davon ausgehe, „wieder alte Höhen zu erreichen“. Aussagen von einem klimaneutralen Flugverkehr und grünem Kerosin seien angesichts der minimalen Mengen „reine Fantastereien“.

Genauso sah es auch der Landtagsabgeordnete der Grünen, Johannes Becher: „Diese Region wird nicht aufhören, zu kämpfen“, das Baurecht für die Startbahn „muss weg“. Und: „Dieser Tag wird kommen, und dann machen wir ein Fass auf“, so Bechers Blick in die Zukunft. Die betroffenen Anwohner so lange im Ungewissen zu lassen wie das die CSU tue, sei „schäbig“.

Den Kassenstand von Aufgemuckt legte Claudia Kammerloher dar: Mit 10 700 Euro sei man in das Jahr 2019 gestartet, habe derzeit noch 6675 Euro in der Kasse – Geld, das man für Aktionen im 2023 anstehenden Landtagswahlkampf gut gebrauchen könne.

Bei der Neuwahl des Sprecherrats wurden Magerl und Martin Falkenberg (Berglern) in ihren Ämtern bestätigt, für Stefan Nocon wurde Michael Buchberger (Attaching) gewählt. Der neue Kassier heißt Christian Oberhofer (Berglern), sein Stellvertreter bleibt Rainer Pilz (Kranzberg).