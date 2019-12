Aus dem Gefängnis wieder ins Gefängnis

Nach der Haft ist vor der Haft. Ein 30-Jähriger hatte gerade erst eine Gefängnisstrafe in Frankreich abgesessen, da musste er schon wieder ins Gefängnis.

Flughafen – Bundespolizisten nahmen den Deutschen am Donnerstag am Flughafen fest und fuhren ihn in die JVA Stadelheim. Der Kölner war von der Justiz in seiner Heimatstadt per Vollstreckungshaftbefehl gesucht worden. Hintergrund ist Polizeiangaben zufolge, dass der 30-Jährige wegen Drogendelikten verurteilt worden war und deswegen in Frankreich einsaß. Nach der Entlassung schoben ihn die Nachbarn ab. Bei der Einreise fiel auf: Auch hier wird der Mann gesucht, nachdem er ein Urteil ignoriert hatte. Da er die Geldstrafe nicht zahlen konnte, ging es wieder ins Gefängnis. ham