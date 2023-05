Ausbildung wieder auf Vor-Corona-Niveau

Von: Hans Moritz

Willkommen am Flughafen: Die Flughafen München GmbH lud alle ihre künftigen Azubis mitsamt Eltern an ihren künftigen Lern- und Arbeitsort ein. Zum Abschluss stellten sie sich um Marken-M in der Turnhalle auf. © Alex Tino Friedel - ATF Pictures

Ihren neuen Arbeitsort haben jetzt die künftigen Azubis am Münchner Flughafen kennengelernt. Mehr Vielfalt geht fast nicht.

Flughafen – Daumen hoch für eine gelungene Stippvisite am Münchner Flughafen: Auszubildende und dual Studierende, die im September bei der Flughafen München GmbH (FMG) ins Berufsleben starten, erkundeten zusammen mit ihren Eltern ihren späteren Arbeitsplatz und lernten ihren künftigen Arbeitgeber kennen.



Derzeit werden bei der FMG eigenen Angaben zufolge 135 Azubis und dual Studierende in 13 verschiedenen Berufen und Studiengängen ausgebildet. Ganz neu sind dabei die beiden Bachelor-Studiengänge Wirtschaftsingenieurwesen-Facility Management und Accounting & Controlling.



Damit liegen die Ausbildungszahlen bei der FMG bereits schon wieder auf Vor-Corona-Niveau, heißt es in einer Mitteilung. Inklusive der Azubis bei den FMG-Tochterunternehmen gibt es derzeit im gesamten Konzern rund 230 Nachwuchskräfte in 25 verschiedenen Berufen und Studiengängen. Der Großteil der Azubis kommt dabei aus der unmittelbaren Flughafenregion. Die Bewerbungsphase für Azubis und dual Studierende, die ihre Laufbahn am Airport im September 2024 beginnen wollen, startet dieses Jahr am 1. Juni 2023 und damit zwei Monate früher als im Vorjahr.

Alle Infos zu Ausbildung und dualem Studium sowie noch offene Stellen sind unter der Adresse www.munich-airport.de/ausbildung abrufbar.