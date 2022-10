Die ganze Berufswelt auf 6000 Quadratmetern

Von: Hans Moritz

Ein neuer Ort zum 25. Geburtstag: Erstmals findet die Berufsfit im München Airport Center statt, dem „Wohnzimmer des Flughafens“, wie dessen Chef Jost Lammers anmerkte. © Lea Warmedinger

Am Münchner Flughafen ist wieder Messezeit. Noch bis Samstag, 16 Uhr, können sich Jugendliche über Ausbildungsstellen und Praktikumsplätze informieren.

Flughafen - Berufseinsteiger sind extrem gefragt. Zeitgleich fällt Jugendlichen die Wahl für den richtigen Beruf oder Bildungsweg aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten oft schwer. Die Messe Berufsfit am Flughafen findet noch bis diesen Samstag zum ersten Mal nach einer dreijährigen coronabedingten Pause wieder statt und bietet Schülern alles Wissenswerte zu Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in der Region, sowie direkten Austausch mit potenziellen Arbeitgebern. Die Resonanz der Besucher fiel bereits zu Messebeginn am Freitagvormittag sehr positiv aus.



Zum zwölften Mal findet die Berufsorientierungsmesse am Flughafen im Erdinger Moos statt, die zu einer der größten Veranstaltungen ihrer Art in Bayern gehört. In diesem Jahr gastiert die Messe erstmals im Forum des München Airport Centers (MAC) sowie auf zusätzlichen Ausstellungsflächen im Terminal 2.



„Die Location finde ich super“, meint etwa Ludwig Litzlfelder aus Haslach (Au in der Hallertau). „Das nach oben offene und große Forum ist sehr schön.“ Der 14-Jährige besuchte die Messe gemeinsam mit der neunten Jahrgangsstufe seiner Realschule in Au/Hallertau.



Er und sein Klassenkamerad Andreas Ziegltrum möchte den Ausflug zum Beschaffen neuer Informationen nutzen. „Auch wenn wir schon in eine bestimmte Richtung tendieren, ist die Gelegenheit gut, sich bei diesem breiten Angebot umzuschauen“, erklärt der 15-Jährige. Ihm hat sein Praktikum als Industriekaufmann gefallen, sein Freund will in die Automobilbranche.



Anders als Sofia Hausler aus Enzelhausen. Sie besucht ebenfalls die 9. Klasse der Realschule in Au und freute sich, hier zu sein. Gemeinsam mit ihren Klassenkameradinnen verschafft sie sich Orientierung. „Wir informieren uns heute in alle Richtungen“, bestätigt Lena Sommerer. Konkrete Berufspläne hätten sie noch nicht.



Auf rund 6000 Quadratmetern stellen sich rund 60 Ausbildungsbetriebe, Innungen, Institutionen, aber auch allgemein- und berufsbildende Schulen sowie Hochschulen vor. Dabei präsentieren die Aussteller insgesamt 150 Bildungsangebote. Zu ihnen gehören neben Unternehmen aus Gastronomie, Handwerk, Hotellerie und dem Logistik- und Transportbereich auch Behörden wie die Polizei oder der Zoll.



Martin Brandlhuber ist Pressesprecher des Hauptzollamts München und bringt Interessierten voller Herzblut die Tätigkeiten im Zolldienst näher. „Hier zählt: Aus der Region, für die Region“, lobt der 44-Jährige die Veranstaltung. „Wir sind am Flughafen stark vertreten und suchen hier immer Personal.“ Deshalb sei der Zoll seit Beginn der Berufsfit vor 25 Jahren Teil der Messe. „Wir vermitteln gerne die Begeisterung für diese Vielfalt, die die Zollbehörde bietet. Dadurch, dass ich schon in vielen verschiedenen Abteilungen war, kann ich den Beruf realitätsnah vorstellen“, so der einstige Skirennläufer.



Die Schüler legen Gleichaltrigen den Besuch der Messe am heutigen Samstag von 9 bis 16 Uhr ans Herz. Der Eintritt ist frei, parken kann man im Parkhaus P20.

Lea Warmedinger