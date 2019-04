Schlimmer Unfall am Flughafen München: BMW-Fahrer in Lebensgefahr - Straße für Stunden gesperrt

Ein schlimmer Unfall hat sich vor Kurzem südlich des Flughafens München ereignet. Ein BMW-Fahrer schrottete sein Auto bis zur Unkenntlichkeit - und schwebt nun in Lebensgefahr.

Flughafen München/Hallbergmoos - Auf der Kreisstraße zwischen Schwaig und Hallbergmoos hat sich am Samstagabend kurz nach 18 Uhr ein schwerer Unfall ereignet.

Ein BMW-Fahrer verlor auf der Kreisstraße, die parallel zur südlichen Start- und Landebahn des Flughafens München verläuft, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam etwa auf der Landkreisgrenze zwischen Erding und Freising nach rechts von der Fahrbahn ab, rammte einen Baum mit so großer Wucht, dass er ihn fällte, wurde dann über die Fahrbahn zurückgeschleudert und durchbrach die Leitplanke auf der Gegenfahrbahn, wo das Wrack schlussendlich über eine Böschung geneigt hängenblieb.

Dabei überschlug sich der BMW. Die Polizei geht davon aus, dass der BMW-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen war.

Schwerer Unfall südlich vom Flughafen München: Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Fahrer in dem Wrack eingeschlossen. Der BMW 3er war kaum mehr als solcher zu erkennen und hing an der Leitplanke die Böschung hinab. Einzelne Teile, darunter Batterie und Getriebe, wurden über 100 Meter weit weggeschleudert.

Die Feuerwehren Hallbergmoos, Schwaig und Erding mussten das Dach abnehmen. Eine aufwendige Bergung unter Zeitdruck. Der 38-jährige Ungar aus Hallbergmoos ist schwer verletzt.

Ein Notarzt des BRK und der Hilfsdienst der Malteser versorgten den Unfallfahrer, bis ihn der Rettungshubschrauber Christoph I ins Münchner Klinikum Bogenhausen flog.

Schwerer Unfall südlich vom Flughafen München: Dramatische Bilder vom Einsatz

Der Mann schwebt in akuter Lebensgefahr. Die Bergung dauert an. Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang ebenfalls. Die Straße ist derzeit und wohl noch bis in die späten Abendstunden gesperrt.

ham/kmm