Passfälscher landet im Airport-Asyl

Von: Hans Moritz

Endstation Moos-Airport: Der Bundespolizei ging ein Iraner (36) ins Netz. © Alexandra Stolze/Bundespolizei

Die Bundespolizei hat am Flughafen einen Passfälscher geschnappt. Jetzt geht er ins Asylverfahren.

Flughafen - Mit deutschen Dokumenten von Kairo nach München und von hier aus mit geänderter Identität weiter nach Großbritannien. So hatte sich ein Iraner vorgestellt, am geschmeidigsten zu seiner Schwester nach England zu kommen. Allerdings ist der 36-Jährige am späten Freitagabend an Bundespolizisten im Erdinger Moos gescheitert und muss sich nun in Deutschland wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren strafrechtlich verantworten. Auf die Spur gekommen waren die Grenzschützer dem Mann, weil er bei der Kontrolle während des Zwischenstopps einen Reisepass vorgezeigt hatte, der offensichtlich einer anderen Person gehört und manipuliert war. Bei der Vernehmung verhielt sich der Mann laut Polizeisprecher unkooperativ und gab sich als Schleuseropfer aus. Die Einreise wurde untersagt, er kam in die Flughafen-Asylunterkunft. ham