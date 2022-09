Bundespolizisten retten Amerikaner das Leben

Von: Hans Moritz

Erfolgreich Ausschau nach dem akut schwer erkrankten US-Bürger hielt die Bundespolizei am Flughafen. © Alexandra Stolze/Bundespolizei

Die konzertierte Aktion einer Münchner Klinik, der Polizei in der Landeshauptstadt und der Bundespolizei am Flughafen im Erdinger Moos dürfte einem US-Bürger am Wochenende das Leben gerettet haben.

Flughafen - Der 46-Jährige hätte um ein Haar den Langstreckenflug in seine Heimat angetreten, ohne zu wissen, dass er in Lebensgefahr schwebte. Möglicherweise hätte er die Reise nicht überlebt. Der Bundespolizei gelang es, den Mann, der mit seiner Gattin Urlaub in Bayern verbracht hatte, gerade noch rechtzeitig vor dem Start ausfindig zu machen. Er wurde umgehend per Rettungswagen ins Krankenhaus zurückgebracht, wo er sich nach wie vor in Behandlung befindet.



Bundespolizeisprecher Christian Köglmeier berichtete, dass der 46-Jährige am Samstag die Notaufnahme einer Münchner Klinik aufgesucht hatte. Die durfte er aber noch am gleichen Tag wieder verlassen. Erst als der Amerikaner fort war, erfuhren die Ärzte die komplette Diagnose. Offenkundig hatte er eine schwere innere Verletzung erlitten, an der er hätte sterben können.



Das Problem der Klinik: Dort war nur der Name des Mannes bekannt, aber kein Kontakt. Weil die Ärzte noch wussten, dass der Mann die Heimreise antreten wollte, wurde unverzüglich die Münchner Polizei eingeschaltet. Die wandte sich an die Kollegen des Grenzschutzes am Flughafen.



Köglmeier berichtet, dass man dort alle Register gezogen habe, um den Fluggast zu finden. „Schließlich ging es um jede Minute und um ein Menschenleben.“ Die Recherchen ergaben, dass das Ehepaar am Samstagvormittag einen Flug nach Washington gebucht hatte.



Allerdings hatten sie zu diesem Zeitpunkt die Ausreisekontrolle bereits passiert. Das Boarding für den Flug in die US-Hauptstadt stand unmittelbar bevor. „Also sind die Grenzpolizisten zum Abfluggate geeilt. Dort konnten sie den Gesuchten an der Flugzeugtür antreffen und zur Wache begleiten“, berichtet Köglmeier von dem Wettlauf gegen die Zeit. Der Rettungsdienst war da bereits informiert.

