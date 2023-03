Flughafen-Chef: „Die Krise ist überwunden“

Von: Hans Moritz

Minister interviewt Flughafenchef: Albert Füracker (l.) im Gespräch mit Jost Lammers in der Residenz. © Christian Blaschka

Der Flughafen München wird 2024 sein Vorkrisen-Niveau wieder erreicht haben und vom langfristig weiter zunehmenden Luftverkehr profitieren.

München/Flughafen - Das betonte der Chef von Deutschlands zweitgrößtem Airport, Jost Lammers, beim Empfang des Bayerischen Finanzministeriums am Dienstagabend im Kaisersaal der Münchner Residenz. Ungewöhnliche Konstellation: Dort wurde er von Finanzminister und FMG-Aufsichtsratsvorsitzendem Albert Füracker (CSU) interviewt.



Mit Blick auf den Beginn der Pandemie erklärte Lammers: „Wir wussten nicht, was da auf uns zukommt. Schließlich wurde es die größte Krise der Luftfahrt seit dem Zweiten Weltkrieg.“ Corona habe die Dimension früherer Krisen und Endemien bei Weitem übertroffen. „Das war in dieser Intensität völlig unabsehbar“, so Lammers.



Der Kurs, den die FMG eingeschlagen habe, habe sich als richtig erwiesen, ist deren Chef überzeugt. „Wir sind kleine Schritte gegangen und auf Sicht gefahren“, man habe also auch Überreaktionen vermieden. Zeitweise seien es nur sechs Flüge am Tag gewesen, „dabei sind es sonst schon mal 1000 in 24 Stunden“. Lammers ist zuversichtlich, nächstes Jahr wieder auf diesem Niveau zu sein. 2019 seien es 48 Millionen Reisende gewesen, in den harten beiden Pandemie-Jahren 2020 und 2021 nur noch elf beziehungsweise zwölf Millionen. 2022 habe man schon wieder 32 Millionen gezählt.



Auf die Frage Fürackers, wie stabil der Aufwind sei, erklärte Lammers, in der ersten Jahreshälfte 2022 „hat es sicher einen Nachholeffekt gegeben, viele wollten die Chance zu fliegen nutzen“. Doch nach Ostern habe sich der Trend verstetigt. „Die Buchungszahlen für heuer sind sehr vielversprechend.“ Lammers ist optimistisch: „Die Krise ist überwunden.“



Dafür müsse sich die Branche schon mit der nächsten auseinandersetzen. Lammers beklagte den Arbeitskräftemangel und äußerte die Sorge, „dass uns der auch die nächsten Jahre noch intensiv beschäftigen wird“.



Er glaubt, dass München im Vergleich zu anderen Flughäfen gut dastehe – wegen desen Drehkreuzfunktion. „Wir sehen viele Passagiere, die zu uns kommen, um von München aus in die ganze Welt zu fliegen.“ Da habe man einen Wettbewerbsvorteil im Vergleich etwa zu Berlin, Hamburg oder Köln.



Dafür hätten andere Airports den Vorteil, über einen Fernbahnanschluss zu verfügen. Füracker und Lammers appellierten erneut an den (hier recht zögerlichen) Bund sowie an die Deutsche Bahn, den ICE-Anschluss über eine Neubaustrecke München–Nürnberg mit Ausschleifung zum Flughafen endlich zu planen. „Die Bahn sehe ich nicht als Konkurrenz“, machte Lammers deutlich.



Füracker lobte, dass der Flughafen ohne staatliche Hilfen durch die Krise gekommen sei. Lammers indes betonte, dass es einige Zeit dauern werde, bis die FMG zu alter Stärke zurückkehren werde. Die Wirtschaftlichkeit sei aber gut.



Mit Blick in die Zukunft sagte Lammers, dass man eine Infrastruktur für die Luftfahrt der Zukunft schaffen werde – mit Lufttaxis, Flugzeugen mit Brennstoffzelle sowie nachhaltigem Kerosin. Moderne Flugzeuge, so Lammers, seien schon heute in der Lage, 50 Prozent davon beizumischen. ham