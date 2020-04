Flughafen München: Airport reagiert auf Corona-Krise - drastischer Schritt für tausende Mitarbeiter

Auf den Flughafen München hat die Corona-Krise große Auswirkungen. Wann sich der Luftverkehr wieder normalisieren wird, ist aktuell nicht abschätzbar.

Die Corona-Krise trifft auch den Flughafen München*.

Man hat dort bereits mit „massiven Ertragsrückgängen“ zu kämpfen.

Nun folgen Maßnahmen.

Flughafen München - Wegen der Corona*-Krise hat der Flughafen München Kurzarbeit eingeführt. Davon sind mehrere tausend Menschen betroffen.

Wie ein Flughafen-Sprecher am Donnerstag (2. April) mitteilte, sind alle Bereiche betroffen. Zusätzlich gilt die Kurzarbeiter-Regelung auch für die für Abfertigungen zuständige Tochterfirma AeroGround, hieß es weiter. Nach „massiven Ertragsrückgängen“ sollen so laut Flughafen Arbeitsplätze gesichert werden.

„Wir können heute noch nicht abschätzen, wann sich der Luftverkehr wieder regenerieren wird“, sagte Flughafenchef Jost Lammers. Bereits am vorherigen Freitag hatte der Flughafen bekannt gegeben, dass die Zahl der Starts und Landungen in der Woche bei weniger als zehn Prozent des Vorjahresniveaus gelegen habe.

Flughafen München in Zeiten von Corona: Zunächst wurde Task-Force Infektiologie

Kurze Zeit, nachdem das Coronavirus erstmals Deutschland erreicht hatte und der erste Fall in Bayern aufgetreten war, hatte sich der Flughafen München im Übrigen mit einer Task-Force Infektiologie auf Einsätze vorbereitet. Teilweise wurden dennoch Vorwürfe laut, dass es am Flughafen zu wenig Schutz vor dem Coronavirus gebe - ein Sprecher reagierte jedoch deutlich darauf.

Eine Notärztin des Flughafens München reagierte kürzlich außerdem heftig auf die Aussagen, die Katja Suding, stellvertretende FDP-Vorsitzende, zur Corona-Krise auf Twitter geteilt hatte.

Flughafen München vor der Corona-Krise: Beamten machen ungewöhnliche Entdeckungen

Einige Zeit vor den durch die Corona-Krise bedingten Ausgangsbeschränkungen in Bayern kam es am Flughafen München zu ungewöhnlichen Vorfällen. Im Februar zogen die Beamten dort eine Reisende aus dem Verkehr, die eine unglaubliche Geschichte zu erzählen hatte. Nur wenig später machten Zollbeamten am Flughafen München einen brisanten Fund im Koffer einer Passagierin - sie musste daraufhin mit ernsten Konsequenzen rechnen.

