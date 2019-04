Mann pinkelt ungeniert in Flughafenhalle:  Polizei überprüft ihn - und entdeckt Erstaunliches

Das ist doch mittlerweile normal, dass viele in der Gegend herum pieseln. Warum nicht auch mitten im Terminal. Das sind die Liebebezeugungen vieler Gäste, die bei uns sogar dauerhaft leben. Der wollte doch nur ausreisen und sich standesgemäß verabschieden. Was es nicht alles gibt. Kopfschütteln. Der hat gelesen, dass in Deutschland sich jeder an allen Plätzen erleichtern darf.