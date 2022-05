Lob im Überschwang zum Flughafen-Geburtstag

Von: Hans Moritz

Gratulanten (v. l.): Finanzminister Albert Füracker, Flughafenchef Jost Lammers, Ministerpräsident Markus Söder sowie die beiden FMG-Geschäftsführer Nathalie Leroy und Jan-Henrik Andersson. © Hans Moritz

Eine Maschine der Aero Lloyd war am 17. Mai 1992 das erste Flugzeug, das am neuen Flughafen im Erdinger Moos gelandet ist. Nach einem 16-stündigen Umzug in nur einer Nacht war Riem Geschichte. Am Dienstag feierte der Flughafen nun 30. Geburtstag.

Flughafen - FMG-Chef Jost Lammers gab zu, „dass ich erst 30 Monate der 30 Jahre dabei bin. Aber damals habe ich als Student den reibungslosen Start genau verfolgt“. Mittlerweile seien das München Airport Center, das Terminal 2 und viele andere Einrichtungen dazugekommen. Lammers sprach von einem „rasanten Aufstieg, der erst durch Covid jäh gebremst wurde“. Der Münchner Flughafen sei eine „feste Größe in der Champions League des europäischen Luftverkehrs“. Er dankte seinen Vorgängern Willi Hermsen und Michael Kerkloh – mehr gab es in den drei Jahrzehnten nicht – „weil sie die Vision Luftverkehrs-Drehscheibe Realität werden ließen“. Und zur Pandemie merkte er an: „Wir werden die Krise schneller verlassen können als erwartet. Bald ist das Niveau von 2019 wieder erreicht.“



Ministerpräsident Markus Söder, der sich in einem historischen Vorfeldfahrzeug, einem VW Bully, zum Festakt im Airbräu chauffieren ließ, nannte den Moos-Airport ein „Meisterwerk der Technik“. Gleichzeitig sei es „ein Flughafen mit Gefühl“. Das sei nicht zuletzt der Erfolg der Mitarbeiter. Der Flughafen „ist unser Lewandowski“, so Söder in Anspielung auf den Top-Stürmer des FC Bayern – „mit dem Unterschied, dass wir den Vertrag nicht kündigen, sondern ihn immer wieder verlängern“. Für den Ministerpräsidenten „hat die Globalisierung ungeachtet Corona nicht ausgedient. Im Gegenteil, auch in Zukunft brauchen wir Flugverkehr und Reisen dringend“.



Für Finanzminister und FMG-Aufsichtsratschef Albert Füracker ist der 17. Mai 1992 „ein Meilenstein in der bayerischen Geschichte“. Er sprach von einer „beispiellosen Erfolgsgeschichte und einem unaufhaltsamen Steilflug“. Ausdrücklich lobte Füracker, dass die FMG ohne staatliche Hilfen aus der Corona-Krise fliege.



Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger pries den Flughafen als „Teil der Erfolgsgeschichte Bayerns, ohne den wir diesen Fortschritt nicht erlebt hätten“. Nun sei es wichtig, die landseitige Infrastruktur zu verbessern, so Aiwanger in Anspielung an den geplanten ICE-Anschluss und den S-Bahn-Ringschluss.



Münchens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner, im Moos als Gegner staatlicher Hilfen für die FMG nicht überall beliebt, sagte, der Abzug aus Riem habe der Landeshauptstadt eine große Entwicklung ermöglicht, vor allem die Messe.



Münchens Lufthansa-Chef Stefan Kreuzpaintner, eng mit der FMG verbunden, erinnerte daran, dass man 1995 gemeinsam den Aufbau des Drehkreuzes begonnen habe. Heute seien München und Frankfurt „gleichwertige Lufthansa-Drehscheiben im globalen Luftverkehr“.



Und wie denkt man in der Region über den Nachbarn? Wir haben Kommunalpolitiker aus den Landkreisen Erding und Freising befragt. Oberdings Bürgermeister Bernhard Mücke sagt: „Einerseits hat uns der Flughafen Wohlstand gebracht, andererseits die komplette Veränderung des ländlichen Raums.“ Wirtschaftlich habe Oberding enorm profitiert. „Ohne Flughafen hätten wir keine eigene Realschule.“



Eittings Bürgermeister Reinhard Huber gibt unumwunden zu, „dass der Flughafen einige Belastungen mit sich bringt. Aber wir müssen und wollen mit dem Nachbarn leben.“ Ob es ein guter Nachbar ist? „Ein immer sparsamerer“, meint Huber mit einem Augenzwinkern.



„Es waren 30 sehr gute Jahre. Ohne den Flughafen wären wir genauso ein Dorf wie in der Hallertau. So haben wir eine enorme Entwicklung genommen“, urteilt Josef Niedermair, Rathauschef in Hallbergmoos.



Erdings OB Max Gotz sieht im Moos-Airport einen „Wohlstand-Stabilisator für die ganze Region“. Das werde auch in Zukunft gelten. Negativ seien die Preissteigerungen durch den Boom.



„Es waren ambivalente 30 Jahre“, urteilt Freisings OB Tobias Eschenbacher. „Wir gratulieren, aber trotzdem gibt es Probleme, vor allem die dritte Startbahn.“ Freisings Landrat Helmut Petz lobt den Flughafen als „super Arbeitgeber und Bringer für Infrastruktur“. Auf der anderen Seite stoße er Lärm und Feinstaub aus. „Und natürlich will die dritte Bahn keiner“, so Petz. Die Minister hatten dieses Thema gemieden.

