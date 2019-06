Vorfall am Flughafen München: Maschine muss Landung wegen Gefahr abbrechen

Eine Begegnung mit einer Airbus A380 wäre einer TUIfly-Maschine nicht gut bekommen. Deshalb startet der Urlaubsflieger noch einmal durch. Wie gefährlich das war, erklärt ein FMG-Sprecher.

Flughafen–Eine TUIfly-Maschine musste am Samstagnachmittag ihren Landeanflug auf den Flughafen München abbrechen und durchstarten. Der Urlaubsflieger mit Robinson-Lackierung fuhr sein Fahrwerk noch einmal ein und drehte auf etwa einem Drittel der Landebahn nach Süden ab. Das Flugzeug wäre einer A 380 der Emirates zu nahe gekommen, die in Richtung Westen abhob.

Sprecher des Flughafens München beruhigt: „Safety first“

Ein Sprecher des Flughafen Münchens hat diese Information dem Erdinger Anzeiger bestätigt. Diese Situation sei allerdings „absolut ungefährlich“. Beide Kapitäne und der Tower würden auf der gleichen Frequenz funken und könnten sich so abstimmen. So etwas komme drei- bis viermal die Woche vor, erklärte der Sprecher. „Die Piloten üben das laufend. Hier gilt das Motto ,Safety First ‘.“

