Frontalkollision am Flughafen: Kinder bleiben unverletzt

Von: Timo Aichele

Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Das hätte schlimm ausgehen können. Zum Glück wurden bei diesem Unfall auf der Erdinger Allee am Flughafen München nur zwei Menschen leicht verletzt.

Flughafen - Eine 41-jährige Dorfenerin lenkte ihren Renault am Freitag gegen 17.20 Uhr auf der Erdinger Allee am Flughafen München aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Nach Angaben der Flughafenpolizei war die Frau mit ihrem Lebenspartner und deren zwei Kindern im Alter von vier und sechs Jahren in Richtung Kreisstraße ED 5 gefahren, als ihr Wagen in einer Kurve nach links ausscherte.

Ein 28-jähriger Erdinger am Steuer des entgegenkommenden VW Multivan konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern, die Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Durch die Kollision schleuderte der Renault auch noch in die linke Seite des ebenfalls entgegenkommenden BMW eines 54-jährigen Arztes aus München.

„Wie durch ein Wunder“, so die Flughafenpolizei, kam es bei diesem Frontalzusammenstoß nicht zu schwereren Verletzungen der Beteiligten. Nur die Dorfenerin und der Erdinger wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein nahes Krankenhaus eingeliefert.

Bei der Unfallaufnahme waren zwei Streifen der PI Flughafen München eingesetzt. Dafür musste die Erdinger Allee über 90 Minuten komplett gesperrt und durch die Flughafenfeuerwehr ausgeleuchtet werden. Nachdem die drei involvierten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden diese von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Die beiden Kinder mussten während dieser langen Zeit auch nicht frieren, da sie sich in das Polizeiauto setzen durften. Der Sachschaden summiert sich auf rund 25 000 Euro.

