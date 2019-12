Mann lässt's am Flughafen-Wintermarkt richtig krachen - danach sitzt er im Gefängnis

Ein Mann hatte vor seinem geplanten Abflug am Flughafen München richtig Spaß. Als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden, fiel ihnen noch etwas anderes auf. Jetzt sitzt der Mann im Gefängnis.

Die Beamten der Bundespolizei am Flughafen München hatten es am Sonntag mit einem ungewöhnlichen Fall zu tun.

Ein Mann aus Polen wollte mit 1,6 Promille im Blut und ein Haftbefehl im Gepäck seinen Weihnachtsurlaub antreten.

Nun wird er den Jahreswechsel im Gefängnis verbringen.

Flughafen München – Diese Reise hatte sich der Mann aus Polen wahrscheinlich anders vorgestellt. Dabei scheint der erste Teil für den 41-Jährigen recht vielversprechend angefangen zu haben.

Flughafen München: Mann aus Polen hat am Airport Wintermarkt richtig Spaß

Offenbar voller Vorfreude auf seinen Aufenthalt in Dublin genehmigte sich der Pole mehrere Tassen Glühwein am Airport-Wintermarkt am Flughafen München. Soviel, dass er es bei der späteren Alkoholkontrolle auf einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille schaffte.

Mit 1,6 Promille Richtung Gate am Flughafen München - Polizei wird aufmerksam

Danach schlenderte der Breslauer durchs Terminal 1 in Richtung seines Gates. Doch Dublin wird der Mann so schnell nicht erreichen. Eine Streife der Bundespolizei wurde auf den offensichtlich betrunkenen Mann aufmerksam.

Die Beamten fanden sehr schnell heraus, dass der Pole polizeilich gesucht wurde, weil er nie die Strafe für eine Trunkenheitsfahrt gezahlt hatte. Das Amtsgericht München hatte gegen den Polen im Mai dieses Jahres einen Strafbefehl erlassen. Die Münchener Justiz forderte von dem Verurteilten wegen Trunkenheit im Verkehr 2.400 Euro Geldstrafe plus 217,05 Euro Verfahrenskosten oder ersatzweise 60 Tage Haft.

+ 1,6 Promille und eine unbezahlte Strafe: Die Flughafenpolizei staunte nicht schlecht. © Bundespolizei

Festnahme am Flughafen München: Mann kann Strafe nicht zahlen, weil er alles für Alkohol ausgibt

Die Zahlung hätte er nun am Flughafen nachholen können. Leider, so vermutet die Bundespolizei, hatte der Pole sein ganzes Geld schon für Alkohol ausgegeben.

Das bedeutet nun für den Mann: Weihnachten im Knast. Bevor die Beamten ihn in der JVA in Landshut abgeben konnten, mussten sie allerdings noch seine Hafttauglichkeit prüfen.

Denn die Polizei staunte nicht schlecht, als ihr Messgerät 1,6 Promille Atemalkoholwert anzeigte.

Weihnachten und Silvester verbringt der 41-Jährige nun in Landshut statt in Dublin.

