Ärgernis & Risiko: Gepäck ohne Reisende

Von: Hans Moritz

Teilen

Sperrzone: Ein Spürhund inspiziert Gepäck, das Reisende viel zu lange alleine gelassen hatten. © Hans Moritz

Es ist nerviger Alltag am Flughafen: Reisende lassen ihr Gepäck irgendwo stehen und entfernen sich. Diese Nachlässigkeit löst regelmäßig Polizeieinsätze aus.

Flughafen - So auch am Wochenende im Zentralbereich. Am Stand einer Autovermietung wurden zwei Koffer und zwei Taschen gesichtet, von ihren Inhabern minutenlang nichts. Der Bundespolizei blieb nichts anderes übrig als den Bereich zwischen Airbräu und FC Bayern Fanshop weiträumig abzusperren und von der Landespolizei einen Spürhund anzufordern. Der inspizierte das Gepäck.



Weil die Beamten auch danach noch nicht endgültig überzeugt waren, musste eine mobile Röntgenanlage angefordert werden. Derweil entdeckten die Polizisten die Pässe der Reisenden – ein arabisches Ehepaar.



Die ließen sich wenig später blicken. Das Kuriose an dem Einsatz. Die Passagiere hatten sich dem Vernehmen nach eine längere Pause auf dem stillen Örtchen gegönnt. Sie wurden ermahnt. Die Bundespolizei bittet dringend darum, Gepäck zu keiner Zeit unbeaufsichtigt zu lassen. Dazu ertönen auch regelmäßig zweisprachige Lautsprecherdurchsagen. ham