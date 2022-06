Cheflobbyist einer gebeutelten Branche

Von: Hans Moritz

Flughafenchef Jost Lammers hat ein neues, einflussreiches Ehrenamt. © Bauersachs Peter

Jost Lammers ist nicht nur Chef des Münchner Flughafens, sondern nun auch Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL).

Flughafen - Der 55-Jährige folgt auf den Lufthansa-Manager Peter Gerber und steigt damit zum deutschen Cheflobbyisten einer gesamten Branche auf. Bis Sommer vergangenen Jahres war Lammers Europa-Präsident beim Welt-Flughafenverband ACI.



Ihm kommt nun eine Schlüsselfunktion bei den Anstrengungen zu, dass ein nicht unerheblicher Wirtschaftszweig der Corona-Krise entschwebt. Nach seiner Wahl erklärte Lammers: „Nachdem wir die Pandemie hinter uns gelassen haben, befindet sich der Luftverkehr im Aufbruch. Die starke Belebung zeigt, wie wichtig die Möglichkeit des Reisens für die Menschen ist.“ Die enorme Bedeutung des Luftfrachtverkehrs für die deutsche Wirtschaft und die Aufrechterhaltung der globalen Lieferketten sei gerade in der Krise deutlich geworden. „Wir wollen daran arbeiten, die Rahmenbedingungen so weiterzuentwickeln, dass der Luftverkehr seine wichtige Rolle für die Menschen und die Wirtschaft in unserem Land auch in Zukunft in vollem Umfang wahrnehmen kann.“



Als größte Herausforderung für die folgenden Monate sieht Lammers die Klimapolitik der Europäischen Union mit dem Reformpaket Fit for 55. „Der Klimaschutz ist die wichtigste Aufgabe der Luftverkehrswirtschaft in den kommenden Jahren. Dabei kommt es entscheidend darauf an, die Instrumente wettbewerbsneutral auszugestalten.“



Lammers’ Sorge: Die CO2-Bepreisung in der EU könnte dazu beitragen, dass Fluggesellschaften andere Ziele anfliegen („Carbon-Leakage“). „Der EU-Vorschlag schadet europäischen Fluggesellschaften und Flughäfen im Wettbewerb und führt zu einer reinen Verlagerung von Verkehr und Emissionen zu Wettbewerbern aus Drittstaaten. Hier muss nachgesteuert werden“, sagte Lammers.



Die Pilotengewerkschaft Cockpit (VC) begrüßt die Wahl Lammers’. „BDL und VC teilen viele gemeinsame Interessen, die wir auch in Zukunft weiter zusammen vorantreiben werden. Insbesondere bei den Themen Klimaschutz und internationaler Wettbewerb, die Jost Lammers ganz oben auf seine Agenda gesetzt hat, muss die gesamte Branche zusammenhalten“, betont VC-Präsident Stefan Herth. ham