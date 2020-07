Kein A 380 mehr im Moos

Über zehn Jahre lang war er eine der Attraktionen am Münchner Flughafen: der Airbus A 380, mit seinen zwei Etagen der größte Passagierflieger der Welt. Ihn hat der Corona-Lockdown in der zivilen Luftfahrt am härtesten getroffen, vorerst wird man ihn im Erdinger Moos nicht mehr zu Gesicht bekommen.

Flughafen – Denn während immer mehr Airlines ihren Flugverkehr von und nach München wieder aufnehmen, muss der A 380 bis auf Weiteres am Boden bleiben. Die Nachfrage nach Interkontinentalflügen lahmt noch spürbar.

Wie berichtet, hat die Lufthansa ihre Riesenflieger in Spanien ins „Corona-Koma“ versetzt. Konzernsprecherin Bettina Rittberger rechnet mit einer Rückkehr nicht in den nächsten beiden Jahren. Die Fernflüge werden derzeit vor allem über den Flotten-Neuling Airbus A 350 abgewickelt.

Auch Emirates hat den A 380 vorerst nicht wieder im Einsatz. Dennoch war am Moos-Airport die Freude groß, dass die arabische Airline wieder am Terminal 1 andockt. Ab sofort werden die Flüge mit einer Boeing 777 durchgeführt. Start in München ist mittwochs, freitags, samstags und sonntags jeweils um 15.40 Uhr, die Landung in Dubai erfolgt um 23.45 Uhr.

Das bedeutet eine erhebliche Schrumpfung der Kapazitäten. Während der A 380 von Emirates 520 Passagiere mitnehmen konnten, sind es in der Boeing 777 nur 360. In der maximalen Auslastung fallen also je 160 Plätze weg.

Hinzu kommt: Bislang kam Emirates jeden Tag dreimal ins Erdinger Moos – morgens mit der Boeing 777, nachmittags und abends mit dem A 380.

Die arabische Airline weist darauf hin, dass Dubai für Geschäfts- und Urlaubsreisende seit 7. Juli wieder offen sei. Es gelten allerdings strenge Hygienebestimmungen.

„Wir freuen uns, neben unseren bereits bestehenden täglichen Frankfurt-Flügen jetzt auch München wieder mit vier wöchentlichen Verbindungen anzusteuern“, so Volker Greiner, Emirates-Chef für Nord- und Mitteleuropa. Und FMG-Chef Jost Lammers meint: „Wir freuen uns sehr über die Wiederaufnahme der Flüge unseres langjährigen Kunden Emirates. Diese Verbindung ist für Touristen und Geschäftsreisende aus Bayern sowie der Golfregion eine gute Nachricht.“

Die Fans des A 380 sowie vor allem die „Plane Spotter“ (Flugzeug-Fotografen) müssen sich indes noch gedulden.