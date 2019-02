Frau kauft Urlaubslektüre im Internet - am Flughafen folgt dann der große Schock

Damit hatte sie nicht gerechnet: Eine Oberfränkin hat sich für ihren Ägypten-Urlaub eine Reiselektüre im Internet gekauft. Leider hatte sie diese vor Urlaubsantritt nie aufgeschlagen - und wurde beinahe verhaftet.

München Flughafen - Entspannte Urlaubslektüre? Wohl kaum! Was die Bundespolizei bei der Abflug-Kontrolle in dem Buch einer 59-jährigen Oberfränkin stammt, hätte eigentlich besser in einen James-Bond-Film gepasst. Das Kurioseste aber: Die Dame wusste offenbar nicht mal davon.

Flughafen München: Kurioses Handgepäck - Waffe in Urlaubslektüre versteckt

Aus dem Buch, dass die Dame im Handgepäck mitführte, waren einige Seiten herausgeschnitten. In der Aushöhlung lag eine Pistole versteckt. Das Röntgengerät entdeckte die Waffe natürlich sofort. Als die Polizei die Reisende deshalb aufhalten wollte, konnte die das zunächst gar nicht glauben.

Schließlich deckte sich die Geschichte auf: Die Frau hatte das Buch online gekauft - und vor der Reise nicht aufgeschlagen. Nun soll geklärt werden, ob es sich bei der Waffe um eine funktionsfähige Pistole handelt. Die Polizei ermittelt zu dem Fall.

Die Dame aus Oberfranken durfte ihre Reise nach Ägypten schließlich antreten allerdings ohne ihre bleierne Reiselektüre.

