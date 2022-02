Luftballon-Protest von „Letzte Generation“: Aktivist durchschneidet Flughafenzaun

Von: Timo Aichele

Die Aktion am Flughafen Frankfurt: Polizeibeamte schauen in einen Transporter mit Luftballons, mit denen die Klimaaktivisten der Aktion „Aufstand der letzten Generation“ am Flughafen Frankfurt den Sicherheitsbereich betreten wollten. Die Polizei stoppte die Aktion noch am Transporter. © Sebastian Gollnow / dpa

Nachdem zwei Aktivisten von „Die Letzte Generation“ mit 94 Luftballons festgenommen wurden, hat die Polizei weitere Teilnehmer von Protestaktionen rund um den Flughafen geschnappt.

Flughafen - Schon am Freitagmorgen haben Polizeibeamte zwei Aktivisten von „Die Letzte Generation“ festgenommen, bevor sie mit 94 Luftballons den Flugverkehr stören konnten. Um 14.15 Uhr wurden weitere zwei Personen mit Luftballons am Ostende der südlichen Start- und Landebahn gesichtet. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord beschädigte ein Mann den Zaun und drang mit einem Luftballon in den Sicherheitsbereich des Flughafens ein. Der Aktivist wurde aber umgehend von der Polizei festgenommen. Die andere Person filmte die Aktion. Störungen des Flughafenbetriebs sind durch die polizeilichen Sofortmaßnahmen unterblieben.

Sicherheitsstreifen der Polizei haben in Neufahrn bei Freising Erfolg bei der Verhinderung weiterer Aktionen gehabt. Um 13.40 Uhr hielten die Einsatzkräfte einen mit vier Personen besetzten Kleintransporter an. Bei der Fahrzeugkontrolle wurden abermals Luftballons und eine zur Füllung bestimmte Gasflasche aufgefunden und sichergestellt.

Die 20-jährige Heidelbergerin, die am Morgen am Flughafen München festgenommen war, wurde um 12.30 Uhr beim Amtsgericht Erding vorgeführt. Sie hatte der Polizei gegenüber weitere gleichgelagerte Straftaten angekündigt. Daher bestätigte das Amtsgericht die von der Polizei veranlasste vorübergehende präventive Gewahrsamnahme. Die junge Frau bleibt bis Sonntagabend in einer Justizvollzugsanstalt.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord weist ausdrücklich darauf hin, dass von der beabsichtigten Einflussnahme auf den Luftverkehr, vor allem im Bereich eines Verkehrsflughafens, ein weitreichendes konkretes Gefahrenpotential ausgeht und fordert dazu auf, solche unüberlegten Sicherheitsstörungen und den Aufruf dazu umgehend zu unterlassen.

