Heute vor 20 Jahren ging das Terminal 2 in Betrieb

Von: Hans Moritz

Vor 20 Jahren eröffnet und architektonisch immer noch aktuell: das Terminal 2 am Münchner Flughafen. 2016 kam der Satellit dazu, erreichbar über eine fahrerlose U-Bahn. © FMG

Am 29. Juni 2003 ging am Flughafen das Terminal 2 in Betrieb. Warum es bis heute ein Garant des Erfolgs des Moos-Airports ist.

lughafen – Vor 20 Jahren war Facebook gerade erfunden, die Smartphones warteten noch auf ihre Entdeckung, zehn mittel- und osteuropäische Länder strebten in die Europäische Union – und am Münchner Flughafen gab es gerade einmal 7 Lufthansa-Interkontinentalverbindungen. Dann wurde am 29. Juni 2003 das Terminal 2 eröffnet.



Dieser 20. Geburtstag wurde am Donnerstag groß gefeiert – und zwar nicht nur das Gebäude, von dem mehrere Redner behaupteten, es sei architektonisch immer noch auf der Höhe der Zeit mit einer zeitlosen Funktionalität. Gefeiert wurde aber die Verkehrsphilosophie des Drehkreuzes mit vielen Umsteigebeziehungen in alle Welt sowie die bisher einmalige Kooperation zweier Konzerne. Denn das Terminal 2 haben die Flughafen München GmbH und Lufthansa gemeinsam gebaut. Auch betrieben wird es von einer Joint-Venture-Gesellschaft, an der die FMG 60 Prozent der Anteile hält und Lufthansa 40. 2016 kam der Satellit hinzu, angebunden durch eine fahrerlose U-Bahn.



Zur Biografie des Terminals 2 gehören ein paar Daten: Die Zahl der hier abgefertigten Passagiere stieg seit 2003 von acht auf 34 Millionen. Insgesamt sind 475 Millionen Menschen hier angekommen oder gestartet. Genutzt wird das „T2“ von Lufthansa und deren Star-Alliance-Partnern, aktuell sind es 20 Airlines, darunter Air Canada, All Nippon Airways, Thai Airways und United. Sie bieten nach Angaben der FMG täglich bis zu 670 Flüge von und zu 149 Zielen in 50 Ländern. Im Terminal selbst gibt es 79 Check-In-Schalter, 33 Gepäckautomaten und 161 Gates, nicht zu vergessen eine Geschäftswelt mit über 90 Läden und Restaurants sowie zwölf Lounges. Und: Von Anfang an verfügte es über eine Photovoltaikanlage, damals die größte an einem Flughafen.



Beim Festakt freute sich Flughafenchef Jost Lammers, dass München „eines der wichtigsten Drehkreuze in Europa und darüber hinaus ist“. Das T2 überzeuge noch heute „durch seine Klarheit, Transparenz, große Räume und kurte Wege“.



Münchens Lufthansa-Chef Stefan Kreuzpaintner erinnerte daran, „dass es bei der Eröffnung des Flughafens im Erdinger Moos 1992 Stimmen gegeben habe, die ihn für zu groß dimensioniert erachtet hatten. Aber nur acht Jahre später wurde fürs Terminal 2 der Grundstein gelegt.“ Finanzminister und FMG-Aufsichtsratschef Albert Füracker meinte anerkennend: „Planung und Bau haben nur fünf Jahre gedauert, Zeit- und Kostenplan wurden eingehalten.“ Das sei heute „eigentlich unvorstellbar“.



Kreuzpaintner meinte: „Mit dem Terminal 2 ist der Münchner Flughafen in der Weltspitze angekommen.“ Das gelte bis heute, zahlreiche Preise bewiesen das. Und das T2 habe den Grundstock für das Wachstum von Lufthansa gelegt. Statt sieben seien es heute nämlich 26 Langstreckenverbindungen. „München ist essenzieller Bestandteil der Lufthansa-Drehkreuz-Strategie.“ Später fügte Lufthansa-Chef Carsten Spohr an, die „Multi-Hub-Politik“ mit München als wichtigen Anker habe sich bewährt. So könne man über fünf Flughäfen ein weltumspannendes Netz aufbauen.



Füracker betonte, Bayern setzte auf alle Formen der Mobilität, „und der Luftverkehr ist in Bayern sehr gut aufgestellt“. Während der Pandemie „habe ich mir ernsthaft Sorgen um die Existenz des Flughafens gemacht“, bekannte Füracker und lobte die FMG dafür, „dass sie ohne Steuergeld aus der Krise gekommen sind“. Er sei erstaunt, wie schnell die Luftfahrt wieder Fahrt aufgenommen habe.



Spohr bekannte darauf hin: „Das hat auch uns überrascht.“ Das sei auch der Grund gewesen, warum es im Sommer 2022 so viele Probleme gegeben habe. Er machte keinen Hehl daraus, „dass wir noch weit entfernt von dem sind, wo wir vor Corona wahren“. Das liege aber nicht an der lahmenden Nachfrage, sondern am Personalmangel. Da habe man einen Nachteil unter anderem gegenüber einem der größten Drehkreuz-Konkurrenten – Istanbul.



Als künftige Herausforderungen nannte Füracker den Klimaschutz sowie der Einsatz von Kerosin aus erneuerbaren Energien. Und Kreuzpaintner nutzte die Präsenz vieler Politiker einmal mehr, den Anschluss des Flughafens ans Fernbahnnetz zu fordern. ham