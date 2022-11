Lufthansa: „Wir haben die Lage wieder im Griff“

Von: Hans Moritz

Herr der Flieger: Stefan Kreuzpaintner (48), hier über den Dächern des Terminals 2, ist seit fast zwei Jahren Lufthansa-Chef am Flughafen München. © Marcus Schlaf

Es gibt Branchen, die von sich behaupten können: Corona ist (so gut) wie vorbei. Dazu gehört die Luftfahrt, die seit diesem Sommer einen unerwartet starken Aufschwung erlebt. Im Steigflug befindet sich auch die Lufthansa.

Flughafen - Beim Redaktionsbesuch spricht Lufthansa-München-Chef Stefan Kreuzpaintner davon, „dass die Menschen wieder fliegen wollen“. Das führt der 48-Jährige nicht nur auf den pandemiebedingten Nachholeffekt vieler Urlaubshungriger und Geschäftsreisender zurück. „Derzeit spricht sehr viel dafür, dass der Luftverkehr auf den alten Wachstumspfad zurückkehrt.“



Für den Konzern, der laut Kreuzpaintner während der Pandemie um seine Liquidität ringen musste, ist das einerseits eine gute Nachricht. Andererseits gibt der München-Statthalter zu: „Die Nachfrage war schon in diesem Sommer deutlich höher, als wir ursprünglich erwartet hatten.“ Nach monatelanger Pandemie habe die große Trendwende im Frühling eingesetzt. Daher gibt Kreuzpaintner ohne Zögern zu: „Wir haben die Erwartungen der Kunden an unseren Premium Service nicht auf allen Flügen halten können“ und meint damit Verspätungen, Ausfälle, überlastete Kundencenter, nicht erreichbare Hotlines und bergeweise liegen gebliebener Koffer. „Das ist weder unser Standard noch unser Anspruch. Die Branche ist regelrecht überrollt worden.“ Er gibt aber zu bedenken: Noch im Frühjahr 2022 waren wir unsicher, ob wir die Kurzarbeit beenden können. Die Gepäckberge würden kleiner, „und es kommen keine neuen mehr hinzu“.



Die große Trendwende wogte im April heran. „Zu diesem Zeitpunkt lagen wir noch weit unter dem Ergebnis von 2019, mittlerweile ziehen die Buchungen stark an“, rechnet er vor. „Und die Probleme des Sommers haben wir mittlerweile wieder im Griff“, betont er. „Wir haben vieles verbessert und beobachten jetzt, dass die Zufriedenheit unserer Kunden weiter ansteigt.“



Das liege auch daran, „dass sich die Pünktlichkeit inzwischen deutlich verbessert hat“. Mit 90 Prozent „on time“ in München habe man wieder einen Wert wie vor der Pandemie erreicht. Und: „99 Prozent der aufgerufenen Flüge sind regelmäßig.“ Das heißt: Sie finden auch tatsächlich statt. Die Branche insgesamt sei vom „Hochfahren der Nachfrage“ kalt erwischt worden - Sicherheitspersonal, Bodenverkehrsdienste und Check In.



Dass der Aufwind anhält, daran glaubt Kreuzpaintner schon deswegen, „weil einer der wichtigsten Märkte China noch geschlossen ist.“ Japan indes biege gerade wieder auf die Startbahn ein. Und die Amerikaner lieben Europa noch stärker, seit der Euro im Vergleich zum Dollar schwächer geworden und der Sprung über den Großen Teich daher vergleichsweise günstig ist. „Die Nordatlantikverkehre sind besonders stark“, konstatiert Kreuzpaintner. Da sei man „nahezu wieder auf dem Vor-Corona-Niveau“.



Um mit dem Aufschwung Schritt zu halten, sollen innerhalb der Lufthansa Group bis Ende 2023 mehr als 10 000 Mitarbeiter neu eingestellt werden, vor allem in produktnahen und Service-orientierten Funktionen. Außerdem in den IT-Bereichen sowie in Cockpit und Kabine. „Wir suchen hier am Standort München vor allem Personal im Terminal 2, in der Verkehrssteuerung, im Marketing und in der Technik“.



Auf der Station würden „Passenger Service Professionals“ gesucht. Ihr Arbeitsbereich ist das Terminal 2: beim Check in, in den Lounges, an den Gates, den Servicecentern und in der Gepäckermittlung. An diesem Samstag findet hierfür einer von mehreren Bewerbungstagen im Hilton Munich Airport Hotel statt. Weitere Termine sind der 3. und 20. Dezember. Die Bewerber durchlaufen ein dreistufiges Auswahlverfahren und können dann auf zeitnahe Festanstellung hoffen. „Auch die Technik hat offene Stellen“, versichert er. Gesucht würden Fluggerätelektroniker, Fluggerät- und Kabinenmechaniker und Elektriker für das Bord-Internet. Bewerbungen hierfür erfolgen online über www.lufthansagroup.careers.



Seit gut zwei Wochen ist der Winterflugplan in Kraft. „Wir fliegen die im Sommer neu aufgenommenen Langstreckenziele weiter an, etwa San Diego, Rio, Bangkok, Tokio und Singapur.“ Wieder im Winterprogramm seien Dubai, Miami und täglich Kapstadt. Andere Frequenzen habe man erhöht, etwa nun zwei tägliche Verbindungen nach Tel Aviv, aber auch mehr Flüge nach Delhi, Bombay und Seoul.



Die Buchungslage ist laut Kreuzpaintner so gut, dass sogar die bereits totgesagten Doppeldecker-Airbusse vom Typ A 380 wieder aus der spanischen Wüste geholt werden. Womit allerdings niemand gerechnet hatte: Einige der Maschinen haben während des Stillstands einen kräftigen Hagelschaden abbekommen. Drei sollen vorerst wiederbelebt werden – alle am Standort München. Im innerdeutschen Verkehr übt sich Lufthansa indes in Zurückhaltung. „Stündliche Verbindungen nach Frankfurt und Berlin wird es wohl nicht mehr geben“, schätzt Kreuzpaintner. Aus Klimaschutzgründen kooperiere man hier stärker mit der Bahn.



Damit ist Münchens Lufthansa-Chef bei einem Punkt, der ihn ärgert: der weiter nicht erkennbare Fernbahn- beziehungsweise ICE-Anschluss von Deutschlands zweitgrößtem Flughafen. „Wenn wir da nicht vorankommen, geraten wir ins Hintertreffen“, warnt er mit Blick etwa auf Frankfurt. Der Ringschluss sei zwei eine „tolle Sache“, aber überregional hilft er nicht“. Auch die S-Bahn nach München müsse intensiviert werden.



Was seine Augen indes leuchten lässt, ist die „mit mehr als zwei Milliarden Euro größte Investition in das Produkt“: neue Sitze, mehr Digitalisierung, mehr First Class, neue Lounges. ham