München Airport Center wird zum Kletterparadies: Gewinnen Sie Freikarten

Von: Hans Moritz

Hoch hinaus geht‘s im Kletterturm, der während der Sommerferien im MAC steht. © Kristallturm GmbH

Im MAC-Forum am Flughafen München ist bis 11. September ein 15 Meter hoher Hochseilgarten aufgebaut. Die Heimatzeitung verlost 50 Freikarten für den 13. August.

Flughafen – Im München Airport Center zwischen den beiden Terminals gab es schon mal eine Surf-Welle, Beachvolleyball und eine Rodelbahn. In diesen Sommerferien geht es hoch hinaus: Im MAC-Forum ist bis 11. September ein 15 Meter hoher Hochseilgarten aufgebaut. Dahinter steckt die Kristallturm GmbH & Co. KG aus Lenggries. Hier kommen alle Kletterbegeisterten und die, die es noch werden wollen, auf ihre Kosten.

Geöffnet ist montags bis donnerstags von 11 bis 18 Uhr, an Samstagen von 15 bis 22 Uhr sowie freitags und sonntags von 13 bis 20 Uhr. Ein Zwei-Stunden-Slot kostet fünf Euro. Die Plätze sind im Internet unter www.munich-airport.de/hoehenflug ab sofort buchbar. Restkarten können auch vor Ort erworben werden.

Mitzubringen sind festes Schuhwerk und sportliche Kleidung. Jeder „Klettermax“ erhält Gurt und Sicherheitssystem. Trainer weisen die Teilnehmer vorher ein. Wer am „Höhenflug“ teilnehmen will, muss mindestens 1,25 Meter groß sein. Kinder unter 1,40 Meter kommen nur mit einem Erwachsenen rein.

Der Hochseilgarten ist 15 Meter hoch und 23 Meter breit, klettern kann man auf drei Ebenen mit verschiedenen Stationen.

Auch Sommergefühle dürfen am Fuß des Kletterturms nicht fehlen – an der Sausalitos Bar mit Liegestühlen, die täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet ist. Freitags und samstags sorgt ab 18 Uhr ein DJ für Unterhaltung. Zudem gibt es Stuntshows und Breakdance-Workshops. Wer Fragen hat, schreibt eine E-Mail an events@munich-airport.de.

Parken kann man im Parkhaus P20 direkt neben dem MAC. Wer für mindestens 20 Euro konsumiert, parkt die ersten drei Stunden kostenlos. Die Ausfahrttickets gibt es gegen Parkschein und Quittungen am Ticketshop vor Ort, an der Sausalitos-Bar oder an der Parkleitzentrale im Zentralbereich.

Flughafen, Kristallturm und Heimatzeitung verlosen 50 Freikarten unter den Lesern der Flughafenseite. Für sie ist der Hochseilgarten am Samstag, 13. August, exklusiv von 20 bis 22 Uhr reserviert. Wer sich eines der Tickets sichern möchte, schreibt bis Sonntag, 7. August, eine Mail an flughafen@merkur.de, Stichwort „Höhenflug“. Bitte Namen und Adresse mit angeben. An dem Leserabend liegt dann eine Gästeliste mit den Gewinnern aus. Wir drücken die Daumen.