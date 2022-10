Neues Buch: Geschichte der Luftfahrt

Druckfrisch ist das neue Standardwerk zur Luftfahrt in Südbayern von Horst Jahnke.

Horst Jahnke gibt ein beeindruckend vielfältiges Buch heraus

Von Hans Moritz schließen

„Flughafen München“ lautet der Titel des neuen Buches, der so vornehm zurückhaltend ist wie es sein Autor Horst Jahnke, viele Jahre einer der Sprecher des Moos-Airports, immer war. Tatsächlich ist das fast 200 Seiten dicke, im Münchner GeraMond-Verlag erschienene Kompendium ein Geschichts-, Geschichten-, Foto- und Luftfahrtbuch.

Flughafen - Der Titel „Flughafen München“ kann nur als Sammelbegriff verstanden werden, denn der im Oberland lebende Autor trägt auf gut lesbare und anschauliche Weise nichts weniger als die gesamte Geschichte der weißblauen Luftfahrt zusammen. Der Untertitel „Vom Flugfeld der Pioniere zum internationalen Verkehrsflughafen“ beschreibt die bemerkenswerte Tiefe des Werks. Eingestreut finden sich immer wieder bemerkenswerte Anekdoten über und unter dem Himmel der Bayern, etwa die spektakuläre Ballonfahrt von Madame Richard auf dem Oktoberfest 1820.



Jahnke beginnt mit den Anfängen der Fliegerei in Deutschland und Europa. Wer weiß noch, dass sich Bayerns erster Flugplatz in Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck befand, der freilich nur von 1910 bis 1914 in Betrieb war? Jahnke geht auch auf die erste Landung eines Zeppelins auf dem Oberwiesenfeld 1909 ein.



München hatte eine Zeit lang gleich zwei Flugplätze – eben in Oberwiesenfeld und in Schleißheim, wo sich bis heute die Flugwerft des Deutschen Museums befindet. Auf Ersterem starteten und landeten bis 1968 Flugzeuge. In Schleißheim ging es 1912 los.

Ein breites Kapitel nimmt bei Jahnke der Flughafen Riem ein, der von 1939 bis 1992 in Betrieb war – bis er schlicht zu klein wurde.



Die Geschichte des Moos-Airports erzählt Jahnke – historisch korrekt – in zwei Kapiteln, nämlich nicht nur die des Flughafens selbst, sondern auch, nicht minder bedeutsam, die des langen Wegs dorthin, der 1963 begann und erst im Mai 1992 mit dem Rekordumzug ins Erdinger Moos in nur einer Nacht endete.



Fast 60 Seiten widmet der Autor dem heutigen Flughafen Franz Josef Strauß und vergisst dabei nicht die Kämpfe, die immer wieder um Deutschlands zweitgrößtes Luft-Drehkreuz ausgetragen wurden, zuletzt der um die dritte Startbahn.



Was das Buch so lesenswert macht, sind nicht nur seine Geschichten, sondern auch seine vielen teils historischen Fotos und andere historische Darstellungen. Es sei nicht nur Luftfahrtfans empfohlen, sondern allen, die sich für die jüngere bayerische Geschichte interessieren.

„Flughafen München“ von Horst Jahnke ist im GeraMond-Verlag erschienen. Es kostet 45 Euro und ist ab Ende Oktober im Buchhandel erhältlich. Die ISBN-10 lautet: 3964533653.

