DHL investiert am Flughafen München 100 Millionen Euro

Von: Hans Moritz

Direkt an der Startbahn errichtet DHL sein neues Verteilzentrum (Mitte). Die Expresssendungen kommen so direkt aus den Frachtfliegern auf die Straße. © Animation: DHL

DHL baut am Flughafen München ein neues Verteilzentrum, das Ende 2024 fertig sein und 140 Arbeitsplätze bieten soll. Jetzt war Spatenstich.

Flughafen – Wenig Branchen sind in Corona-Zeiten so stark gewachsen wie die Logistik und der Online-Versandhandel. Ein Ende des Booms ist nicht in Sicht. Auf den reagiert nun die Post-Tochter DHL Express – und stellt sich für die nächsten 25 Jahre neu auf. An der Frachtmeile des Münchner Flughafens baut sie ein „Gateway“, ein Verteilzentrum und versiebenfacht damit ihre bisherige Betriebsfläche im Erdinger Moos.

Das Investment ist 104 Millionen Euro schwer, DHL Express will die Zahl seiner bislang hier tätigen 72 Mitarbeiter verdoppeln. Wie ungewöhnlich ein solches XXL-Projekt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist, bewies die Prominenz, die zum Spatenstich erschienen war – neben dem DHL-Express-Deutschlandchef Markus Reckling auch Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann und die FMG-Geschäftsführer Jost Lammers und Nathalie Leroy.

Das neue Eilfracht-Umschlagzentrum entsteht auf zwei einstigen Parkplätzen der FMG gegenüber der Münchner Lufthansazentrale mit unmittelbarer Anbindung an die südliche Start- und Landebahn beziehungsweise das Cargo-Vorfeld. Die Gesamtfläche umfasst mehr als 11 000 Quadratmeter, auf die Produktionsfläche entfallen 8800 Quadratmeter. Zudem schafft DHL Express 2200 Quadratmeter Bürofläche und Sozialräume. Der Umschlag erfolgt über zwei Docks mit 65 Ladepositionen. Auf der Luftseite gibt es tägliche Frachtflüge aus dem Hauptverteilzentrum Leipzig, vier wöchentliche Flüge aus den East Midlands (Großbritannien) sowie einmal pro Woche aus dem italienischen Malpensa (Mailand). Das Servicegebiet des „Gateway“ erstreckt sich im Norden bis Nürnberg, im Nordosten bis Straubing, Bad Aibling im Süden und Neu-Ulm im Westen.

Bei der Vertragsunterzeichnung vor einem Jahr war noch von 70 Millionen Euro Investitionskosten die Rede, für die neuen Pläne kalkuliert der „Gelbe Riesen“ bereits mit 104 Millionen Euro. Reckling kündigte an, die Zahl der Mitarbeiter auf 140 zu verdoppeln. In Betrieb gehen soll das Terminal Ende 2024. DHL Express wird dann seine laut Reckling „Nische“ im Frachtbereich des Moos-Airports aufgeben.

Den symbolischen Spatenstich vollzogen DHL-München-Statthalter Timo Köpsel, Staatskanzleichef Florian Herrmann, Nathalie Leroy (FMG), Markus Reckling (DHL Express) und Flughafenchef Jost Lammers (v. l.). © Hans Moritz

Reckling berichtete, dass der Ausbau dringend notwendig sei, um ein Nadelöhr bei der Zustellung eiliger Fracht – „Sendungen stellen wir in maximal drei Tagen von überall in der Welt zu“ – aufzuweiten, und das in einer Wachstumsregion wie Bayern. Der DHL-Express-Deutschlandchef versicherte, der Neubau werde nach modernsten Standards errichtet – mit einer Dachphotovoltaikanlage, Wärmepumpe und Anschluss ans Fernwärmenetz des Flughafens, zudem energiesparender LED-Beleuchtung. Zudem sieht er DHL als einen wichtigen und zuverlässigen Arbeitgeber in der Flughafenregion.

Staatskanzleichef Herrmann zeigte sich beeindruckt ob der hohen Investition in so unsteten Zeiten. Davon profitiere das gesamte Flughafenumland. „Dass die Zahl der Mitarbeiter auf 140 verdoppelt werden soll, ist eine sehr gute Nachricht“, so Herrmann. Das neue „Gateway“ sei ein Bekenntnis der Post zum Standort Flughafen und Bayern. „Darüber bin ich sehr froh.“ Die Entscheidung sei ein Vertrauensbeweis in die Leistungsfähigkeit des Flughafens und stärke Bayerns Rolle als Export-Standort.

FMG-Chef Lammers bekannte: „Wir freuen uns riesig.“ DHL Express trage mit seinem neuen Verteilzentrum zur Erfolgsgeschichte des Flughafens bei und stärke diesen als globales Luftverkehrsdrehkreuz. Lammers erinnerte an die entbehrungsreiche Corona-Zeit. Der Spatenstich zeige: „Wir sind raus aus der Krise, das Vertrauen in den Standort ist zurück.“ DHL kennt Lammers schon aus seiner Zeit als Chef des Flughafens Budapest. „Da haben wir drei Projekte gemeinsam gestemmt“, betonte er, ehe alle zum Spaten griffen.