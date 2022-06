Flughafen München: Nummer zwei in Europa

Von: Hans Moritz

Der Moos-Airport hat ein wenig Federn lassen müssen, spielt in der Welt-Liga aber immer noch ganz vorne mit. © Michael Fritz

Der Flughafen München ist laut der Skytrax-Umfrage unter Reisenden heuer nicht mehr die Nummer eins in Europa. Dafür knallen im Hilton die Sektkorken.

Flughafen - Die FMG musste als Abonnement-Gewinner den Titel diesmal an den Flughafen Charles de Gaulle in Paris abgeben. Bayerns Tor zur Welt wurde aber als zweitbester Airport Europas und Siebter auf der Weltrangliste gekürt. Er ist damit der einzige deutsche Flughafen in den Top Ten.



Uneingeschränkte Freude hingegen beim Hilton Flughafen-Hotel, dessen Lokal Mountain-Hub gerade erst einen Michelin-Stern bekommen hat: In der Skytrax-Erhebung wurde es erstmals zum besten Flughafenhotel Europas gewählt.



Flughafenchef Jost Lammers freut sich darüber, dass die Fluggäste dem Münchner Airport auch in schwierigen Zeiten große Wertschätzung entgegenbringen: „In den verschiedensten Bereichen unseres Flughafens arbeiten täglich Tausende daran, unseren Gästen die Service- und Aufenthaltsqualität eines europäischen Premiumdrehkreuzes zu bieten. Wie die abermalige Auszeichnung des Flughafens zeigt, wird dieses Engagement seitens der Passagiere auch wahrgenommen. Für uns ist das Ansporn und Motivation zugleich, die Erfolgsgeschichte des Münchner Flughafens konsequent fortzuschreiben.“



Zum weltbesten Flughafen gekürt wurde der Hamad International Airport in Doha vor Tokyo Haneda und Singapore Changi. ham