Flughafen saniert südliche Start- und Landebahn

Mehrwöchige Sperre

von Hans Moritz

Gerade einmal 50 Starts und Landungen finden in Corona-Zeiten pro Tag am Münchner Flughafen statt. Diesen Fast-Stillstand nutzt die Flughafen München Gesellschaft (FMG) dazu, die südliche Start- und Landebahn zu sanieren. Am Montag fiel der Startschuss.