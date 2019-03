Flughafen München: Selbst erfahrene Zollbeamte erschreckt dieser Ekel-Fund

Für die einen ist es nur Pfui Teufel, für die anderen eine Delikatesse: Der Zoll hat am Münchner Flughafen eine verzehrfertige Rohrratte sichergestellt.

Flughafen München - Thomas Meister, Sprecher des Zolls, berichtet, dass das Gepäck eines Nigerianers bei der Einreise kontrolliert worden sei. Dabei wurden Teile einer gebratenen Rohrratte gefunden. „Wir mussten sie sicherstellen, da das Fleisch aufgrund tierseuchenrechtlicher Regelungen nicht einfuhrfähig ist“, so Meister. Die Reste des Tiers seien „fachgerecht entsorgt“ worden.

Ekel-Fund am Flughafen München - das steckt dahinter

Hintergrund des Ekelfunds: „Der in München wohnende Mann wollte die Delikatesse an Freunde verschenken“, erklärt Meister. Ob der Afrikaner am Airport stattdessen ein anderes Mitbringsel gefunden hat, ist nicht überliefert.

