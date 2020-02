Wegen Orkantief Sabine: Viele Ausfälle am Flughafen München - Sprecher mit düsterer Prognose

Flughafen München: Die Auswirkungen von Sturmtief Sabine sind zu spüren. 131 Starts und Landungen sind ausgefallen - am Montag werden noch mehr dazukommen.

Das Sturmtief Sabine ist im Anmarsch - und sorgt schon jetzt für Beeinträchtigungen.

Am Flughafen München fallen Flüge bereits aus.

Der Flughafen-Sprecher geht noch von weiteren Verspätungen und Ausfällen aus.

Update von 18.21 Uhr: Sturmtief Sabine rückt näher. Am Sonntag waren deshalb am Flughafen München nach Angaben eines Sprechers bereits 131 Starts und Landungen gestrichen worden. 424 der rund 1000 für Montag geplanten Flüge wurden schon bis Sonntagabend annuliert.

„Wird der Wind zu stark, muss der Betrieb auf dem Flugfeld aus Sicherheitsgründen eingestellt werden. Dadurch könnte es zu einem Abfertigungsstopp kommen“, sagte ein Flughafensprecher in München. Das Betanken und Beladen der Flugzeuge müsste dann beispielsweise ausgesetzt werden.

Flughafen München: Sturmtief sorgt für Ausfälle

Erstmeldung vom 9. Februar, 12.30 Uhr

Flughafen München - Wegen des Orkantiefs Sabine kommt es am Flughafen München bereits zu Ausfällen. Bedingt durch den Sturm fanden am Sonntag zunächst 80 Starts und Landungen nicht statt.

Bei den gestrichenen Abflügen handelte es sich zumeist um Flüge in Richtung Norden, bestätigte ein Flughafen-Sprecher.

Flughafen München: Zahlreiche Ausfälle wegen Orkantief Sabine - Sprecher mit düsterer Prognose

In Hinblick auf den Sturm, der auch München erreichen soll, hatte der Sprecher des Flughafen München eine düstere Prognose: „Es wird definitiv Ausfälle und Verspätungen geben.“

Da ab einer bestimmten Windgeschwindigkeit Arbeiten auf dem Flugfeld eingestellt werden müssen, könnte der Betrieb dort durch den Sturm zeitweise zum Erliegen kommen. So müsste dann etwa das Betanken oder Beladen von Flugzeugen ausgesetzt werden. Wie viele Flüge am Sonntag und Montag am Flughafen München ausfallen, hänge von Entscheidungen der Fluglinien ab.

Orkantief Sabine: Ausfälle am Flughafen München - Deutsche Bahn warnt Reisende

In ganz Deutschland herrscht wegen Sturm Sabine Orkan-Alarm. Die Deutsche Bahn hat bereits am Samstag (8.2.) dazu geraten, Reisen im Regional- und Fernverkehr wegen des Sturmtiefs zu verschieben.

Wird Orkantief Sabine so schlimm wie einst Orkan Kyrill? Der Sturm verursachte 2007 schwere Schäden.

