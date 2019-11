Terminal 1 und Terminal 2: Was ist wo am Flughafen München?

Am Flughafen München haben Terminal 1 und 2 verschiedene Schwerpunkte. Wir geben einen Überblick darüber, was Reisende wissen sollten.

München – Der Flughafen München „Franz Josef Strauß“ ist nach dem Flughafen Frankfurt der zweitgrößte Flughafen in Deutschland und der achtgrößte in Europa. Der Flughafen München hat mitTerminal 1 und Terminal 2 zwei Abfertigungshallen, die jeweils verschiedene Schwerpunkte haben.

Flughafen München: Terminal 1 ist in fünf Module unterteilt

Terminal 1 ist das ältere der beiden Terminals, 1081 Meter lang und in die fünf Module A, B, C, D und E unterteilt. Die Module A und D sind für den Schengen-Verkehr ausgelegt, in den Modulen B und C kann auch Nicht-Schengen-Verkehr abgewickelt werden. Modul E wird nur für Ankünfte genutzt. Ebenfalls zum Terminal 1 gehört die externeHalle F, die zwischen Terminal 1 und 2 nördlich des Hilton-Hotels liegt.

In Halle F im Terminal 1 am Flughafen München befinden sich dieCheck-Ins für sicherheitsgefährdete Flüge, beispielsweise nach Israel. Das ist unabhängig davon, welche Fluggesellschaft fliegt. Der Check-In-Bereich in Halle F ist der einzige am Flughafen München, der eine Zugangskontrolle hat.

Terminal 1 am Flughafen München ist klar gegliedert

An Terminal 1 werden vor allem Flüge abgewickelt, die nicht von Lufthansa und ihren Partner-Fluggesellschaften durchgeführt werden (zum Beispiel Air France oder British Airways). Dazu kommen ebenfalls die Flüge von Condor und Eurowings.

Terminal 1 am Flughafen München ist klar gegliedert. Die Module A bis D sind baulich voneinander getrennt und werden alle autonom betrieben. Von oben nach unten sind die Ebenen von 1 bis 8 durchnummeriert.

Flughafen München: S-Bahnhof liegt in Terminal 1 auf Ebene 2

Die Hauptebene des Terminal 1 ist die vierte Ebene. Dort befinden sich die Zufahrtsstraßen, die Flugschalter und die meisten Läden. Außerdem liegen auf Ebene 4 die Abflugbereiche mit Check-in-Schaltern und Sicherheitskontrolle sowie die Ankunftsbereiche mit Gepäckausgabe und Zollkontrolle. Eine wichtige Ebene im Terminal 1 ist die zweite. Dort liegt der S-Bahnhof Flughafen München. Die Infrastruktur der S-Bahn am Flughafen München wird in Zukunft noch erweitert. Die S-Bahn ist wichtig für die Anbindung des Airports, denn die Pläne für einen praktischeren Expresszug wurden 2019 zu den Akten gelegt.

Die Transferebene verbindet alle Module des Terminal 1. Das Passenger Transport System besteht aus langen Fahrsteigen, die durch das gesamte Terminal führen und die Module A bis E, Halle F, die Parkgaragen, das Flughafen-Hotel und den Zentralbereich miteinander verbinden. Die Transferebene ist der einzige Weg im Flughafen München, um von Terminal 1 zum Terminal 2 zu kommen.

Flughafen München: Terminal 2 besteht aus Hauptgebäude und dem Satelliten

Terminal 2 am Flughafen München besteht aus dem Hauptgebäude und dem Satelliten. Beide sind mit einem Personentransportsystem miteinander verbunden. Am Terminal 2 werden die Passagiere von Lufthansa und ihren Tochtergesellschaften abgefertigt. Dazu zählen unter anderem Air Dolomiti, Lufthansa CityLine und Star Alliance.

Im Hauptgebäude des Terminal 2 sind der Check-In-Bereich und der Zugang zum Sicherheitsbereich angesiedelt. Letzterer ist in einer separaten Halle untergebracht. Das Hauptgebäude ist umgeben von wichtigen Punkten für Reisende. Nördlich davon liegt der Busbahnhof, im Süden dürfen private Autos vorfahren. Dort befinden sich ebenfalls die Kurzzeitparkplätze. Westlich schließt sich das München Airport Center an. Durch dieses können Reisende den S-Bahnhof erreichen. Das Hauptgebäude hat eine Bruttogrundfläche von 260.000 Quadratmetern.

Satellit des Terminal 2 liegt im Sicherheitsbereich des Flughafen München

Der stangenförmige Satellit des Terminal 2 am Flughafen München befindet sich vollständig innerhalb des Sicherheitsbereiches. Er hat zwei Passagierebenen mit 52 Gates, die insgesamt 27 Flugzeugabstellpositionen bedienen. Genauso wie im Hauptgebäude gibt es im Satelliten zahlreiche Geschäfte und Essensangebote.

Anders als Terminal 1 ist Terminal 2 ausschließlich horizontal gegliedert. In Ebene 3 liegt der Übergang von Terminal 2 zum München Airport Center und damit gleichzeitig auch zum Terminal 1. Außerdem sind dort noch die Gepäckausgabe und einige Check-In-Schalter, beispielsweise der von United Airlines, untergebracht. Im südlichen Bereich gibt es ebenfalls noch einige Gates, die vor allem für Reisende nach Italien interessant sind.

Flughafen München: Besucherterrasse liegt in Ebene 6 im Terminal 2

In Ebene 4 des Hauptgebäudes von Terminal 2 werden die Inlands- und Schengenflüge abgefertigt. Deshalb befinden sich dort auch Check-In-Halle und Sicherheitskontrolle. Auf Ebene vier liegen die meisten Essensangebote und Duty-Free-Shops. In der Ebene 5 am Flughafen in München finden Passagiere wechselnde Kunstausstellung, diverse Restaurants und den Zugang zur Besucherterrasse. Die Ebene ist teilweise Ankunftsebene für visumsbefreite Nicht-Schengen-Länder wie Großbritannien, Bulgarien, USA und Kanada.

Im Terminal 2 des Flughafen München findet in Ebene 5 die Ankunft für Passagiere statt, die aus visumspflichtigen Ländern einreisen. Die Sicherheitskontrolle befindet sich im Satelliten auf Ebene 6, im Hauptgebäude jedoch in der Ebene 5. Dies liegt darin begründet, dass die Ebene 6 im Hauptgebäude 2009 nachträglich gebaut wurde. In Ebene 6 des Hauptgebäudes liegt außerdem die Besucherterrasse. Von dort aus können Besucher bei freiem Eintritt das gesamte östliche Vorfeld beobachten. Die Terrasse ist durch den Skywalk mit der Ebene 5 verbunden.

Kleine Veränderungen für die Reisenden werden sich immer wieder ergeben. Viele Bauvorhaben am Flughafen München sind auf Jahre hinaus beschlossen.

