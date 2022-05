95 000 Quadratmeter neue Flughafen-Welt

Von: Hans Moritz

Eine der größten Flughafen-Baustellen in Europa: die Erweiterung des Terminal 1 um einen Flugsteig für bis zu zwölf Maschinen. © Michael Fritz/FMG

Flughafen - – In wenigen Tagen, am 17. Mai, feiert der Flughafen München 30. Geburtstag. Dieses Datum zeigt aber auch: Der Moos-Airport ist teils in die Jahre gekommen. Seit 1992 haben sich die Luftfahrt verändert, aber auch die Sicherheits- und Abfertigungsprozesse. Am Terminal 1, das damals das einzige Abfertigungsgebäude war, wurde immer wieder nachgebessert. Jetzt will die Flughafen München GmbH (FMG) mit dem Bau eines neuen Flugsteiges mitten im Vorfeld-West den Sprung in die Gegenwart schaffen. Baubeginn war vor drei Jahren.



Coronabedingt wurde der Zeitplan für den neuen T1-Flugsteig gestreckt. Noch bis vor einem halben Jahr gab es deshalb die Überlegung, zunächst nur den Rohbau abzuschließen. Danach sollte die Baustelle ruhen und erst wieder angepackt werden, wenn die Luftfahrt neuerlich an Aufwind gewinnt. So hatte es FMG-Chef Jost Lammers noch im Dezember 2021 im Gespräch mit unserer Zeitung verkündet. Der Moos-Airport muss(te) sparen.



Doch nun hat der Aufsichtsrat unter dem Vorsitz von Bayerns Finanzminister Albert Füracker Grünes Licht auch für den Innenausbau gegeben. Ende 2025 soll der Pier voraussichtlich fertig sein. Billig kommt die FMG diese Verzögerung nicht. Mit 455 Millionen Euro war das Projekt ursprünglich kalkuliert gewesen, der zeitliche Verzug und die Preissteigerungen beim Material lassen das Invest auf über 600 Millionen Euro hochschnellen.



Bemerkenswert: Der neue Flugsteig mit bis zu zwölf Andockpositionen für Flugzeuge dient nicht einmal der Kapazitätserweiterung. „Vielmehr wollen wir bei der Abfertigung den Zustand von 1992 wieder erreichen“, erklärt Flughafen-Pressechef Ingo Anspach. Denn seit der Eröffnung haben sich die Sicherheitsanforderungen enorm verstärkt, die Passagierströme müssen geteilt werden – aus dem Schengen- und dem Non-Schengenraum. Zudem gibt es noch eine Unterscheidung zwischen Reisenden, die an den Ausgangsflughäfen nach EU-Standards kontrolliert werden und den anderen Passagieren. All das hat immer wieder Umbauten erfordert. Und laut Anspach hat jeder davon Platz gekostet.



Der Neubau verändert auch die Logistik im Terminal 1. Dessen prägendes Merkmal war: Die Fluggesellschaften docken immer am gleichen Modul an. Jedes hat seinen eigenen Ein- und Ausgang. Der Vorteil für Passagiere und Abholer: kurze Wege. Der Nachteil: Zentrale Ablaufprozesse wie im 2003 eröffneten Terminal 2 gibt es bis heute nicht. In jedem Modul gibt es eigene Sicherheits- und Passkontrollen.



Das wird sich mit dem neuen Flugsteig ändern. Katrin Hennig, Projektleiterin bei der FMG, erklärt, dass alle ankommenden und abfliegenden Passagiere zentral durch das dreigeschossige Gebäude geführt werden. „Sie checken alle am selben Ort ein, durchlaufen die Sicherheitskontrolle und gehen dann zu ihren Gates. Umgekehrt verlassen alle Passagiere auf dem gleichen Weg den Flugsteig“, so die 46-Jährige.



Abgefertigt werden hier eines Tages alle Non-Schengen-Flüge, sofern sie nicht von der Lufthansa oder deren Star-Alliance-Partnern über das Terminal 2 abgewickelt werden. Unter anderem geht es von der dem Pier aus mit Emirates nach Dubai, mit Qatar nach Doha sowie mit einigen US-Airlines in die Vereinigten Staaten.



Diese Namen zeigen: Es werden viele gut betuchte Reisende unterwegs sein. Hennig berichtet, dass zwei je rund 1000 Quadratmeter große Lounges eingebaut würden. Zwischen dem Terminal 1 und den neuen Gates entsteht Hennigs Worten zufolge wie im Satelliten des Terminal 2 zudem eine Gastro- und Shopping-Welt mit Duty-Free-Shops, Erholungs- und Kinderspielflächen. Immerhin erzielt die FMG die Hälfte ihres Umsatzes mit dem sogenannten Non-Aviatation-Erlösen.



Hennig führt über eine der aktuell größten Flughafenbaustellen in ganz Europa. Über 70 000 Kubikmeter Beton werden hier verbaut, fast 11 000 Tonnen Armierungseisen und 2500 Tonnen Stah. Die eigens gesicherte Baustelle misst 120 000 Quadratmeter, das entspricht 17 Fußballfeldern. Rund 5000 Quadratmeter Terminal 1 im Modul B werden umgestaltet, zirka 90 000 Quadratmeter kommen neu dazu. Im Erdgeschoss sind vier Gepäckförderbänder, Einreisekontrollen, Wartebereiche, ein konfessionsübergreifender Raum der Stille sowie eine Mitarbeiter-Kantine geplant. Im Rohbau ist der Flugsteig weit gediehen, Anfang 2023 sollen Fassade und Dach dicht sein, kündigt Hennig an. Danach wird mit dem Innenausbau der riesigen Hallen begonnen.



Aktuell werden die Brückenköpfe errichtet, sechs an der Zahl mit Abstellpositionen für maximal zwölf Maschinen. Die mobilen Fluggastbrücken („Finger“), so Hennig, „kommen als Letztes“.



Weil auch künftig so mancher Flieger auf dem Vorfeld geparkt wird, entsteht im Pier ein eigener Bereich für die sogenannten Remote-Passagiere, die das Terminal mit dem Bus erreichen.



Und auch am Vorfeld wird gewerkelt, immerhin ein Meter dick sind hier die tragenden Schichten. Laut Hennig müssen kleine Gefälle eingebaut werden – damit auf der riesigen Betonfläche kein Regenwasser stehen bleibt.

