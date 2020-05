Ultrafeine Partikel: Messpunkte erst Ende des Jahres

Von einer vertanen Chance spricht der Grünen-Landtagsabgeordnete Johannes Becher. Würde man jetzt schon unltrafeine Partikel messen, hätte man Vergleichswerte zum Vollbetrieb am Münchner Flughafen.

Flughafen – Wie gesundheitsschädlich ultrafeine Partikel (UFP), wie sie auch durch den Luftverkehr entstehen, sind, ist unter Wissenschaftlern und Politikern umstritten. Dennoch sollen UFP am Moos-Airport gemessen werden. Doch das geht dem Grünen-Landtagsabgeordneten Johannes Becher aus Moosburg nicht schnell genug. Mit Bedauern und Kritik reagierte er auf eine Antwort auf seine Anfrage an den Landtag, derzufolge die Staatsregierung darauf beharre, die Messstandorte erst bis Ende dieses Jahres festzulegen.

Bürgerverein Freising hatte eine gute Idee

Dem Vorschlag des Bürgervereins Freising zur Vermeidung von Lärm und Schadstoffen e. V., die Messungen so zeitnah wie möglich aufzunehmen, um zusätzliche Erkenntnisse aus dem Vergleich der aktuellen, vom Flugverkehr nahezu unbelasteten Messsituation mit den Messungen während des Normalbetriebs des Flughafens zu gewinnen, kommt die Staatsregierung nicht nach“, kommentiert Becher die Antwort aus dem Maximilianeum. „Hier wurde eine Chance vertan.“

Becher: Diese Situation kommt so schnell nicht wieder

Becher ist überzeugt: „Eine Situation wie die aktuelle, in der aufgrund der Corona-Pandemie nahezu kein Flugverkehr stattfindet, kommt wahrscheinlich nie wieder.“ Ein Vergleich der aktuellen Situation mit fast keinen Starts- und Landungen und Rollverkehr mit der üblichen Belastung der Region durch den Flugverkehr und die Beobachtung der ansteigenden Flugentwicklung wären ein ungemeiner Erkenntnisgewinn für die Ultrafeinstaub-Forschung, ist der Flughafenexperte der Grünen überzeugt.

Für ihn ist es deshalb „nicht nachvollziehbar, dass das Umweltministerium eine so einmalige Chance verstreichen lassen will – zumal am Frankfurter Flughafen ja bereits gemessen wird und somit sowohl die Messtechnik als auch die wissenschaftliche Vergleichbarkeit gegeben wären“.

Immerhin: Der Antrag liegt vor

Laut Aussagen des Ministeriums hat die Universität Bayreuth inzwischen einen Projektantrag eingereicht, „mit dessen Hilfe entsprechende Messungen gemäß den erforderlichen wissenschaftlichen Standards vor Ort etabliert werden könnten“. Die Messungen sind aus Sicht des Moosburgers „zwingend notwendig als Basis für weitere Studien, um die gesundheitlichen Auswirkungen auf Anwohnerinnen und Anwohner der betroffenen Region zu klären“.

Er fordert mehr Details zu dem Projekt der Uni und verspricht, sich „weiterhin für den zeitnahen Start der UFP-Messungen im Flughafenumfeld einsetzen“. ham