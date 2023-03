Ultrafeinstaub: Messungen auch am Flughafen

Von: Hans Moritz

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Johannes Becher hat kein Verständnis für die Blockadehaltung des Münchner Flughafens. © Kathrin Schierl Fotografie

Beim Ultrafeinstaub knirscht es weiter zwischen Flughafen und den Grünen.

Flughafen - Es ist ein mühsamer Weg, den nicht nur der Bürgerverein Freising geht, sondern auch der Grünen-Landtagsabgeordnete Johannes Becher aus Moosburg. Seit Jahren ringen sie um Erkenntnis, wie viele Ultrafeinstaubpartikel (UFP) der Flughafen München ausstößt, die potenziell als gesundheitsschädlich und krebserregend gelten. Vor allem am Boden fahrende Maschinen stoßen UFP aus. Lange hat der Verein selbst gemessen. Vor zwei Jahren hat die Politik eingelenkt und zwei Messstellen im Umland aufgestellt – auf dem Gelände der Stadtgärtnerei in Freising-Lerchenfeld sowie auf dem Volksfestplatz in Hallbergmoos.



Doch nur messen, das ist Becher zu wenig. Zum einen fordert er die Staatsregierung auf, Erkenntnisse und Konsequenzen aus den Messungen vorzulegen. „Es wird seit rund zwei Jahren gemessen. Die Ergebnisse müssen auch zeitnah ausgewertet werden, um dann entsprechende Taten folgen zu lassen, die zum tatsächlichen Schutz von Menschen und Umwelt in der Flughafenregion beitragen“, so Becher.



Aus Sicht der Grünen soll der Bericht auch die aktuellen Erkenntnisse zu Anzahl und Verbreitung der ultrafeinen Partikel sowie Aussagen zur zukünftigen Entwicklung der staatlichen Unterstützung für mobile Messungen enthalten, heißt es in einer Pressemitteilung Bechers. Zudem soll über die weiteren Pläne für das Forschungsprojekt berichtet werden, das unter Leitung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Eigenschaften und Wirkung ultrafeiner Partikel untersucht und derzeit ebenfalls vom Umweltministerium gefördert wird.



Doch selbst das ist Becher noch zu wenig. Seine Forderung: „Es muss auch unmittelbar auf dem Flughafengelände gemessen werden.“ Und eben das sehe die Staatsregierung nach wie vor nicht vor. Dabei, so Becher, „könnten sie maßgebliche Erkenntnisse bringen“. Grund dafür sei die Blockadehaltung der Flughafen München GmbH (FMG). Per Antrag an den Landtag will Becher die FMG nun zu einer Kooperation zwingen.



Für einen Mess-Standort direkt am Flughafen spricht sich laut der Mitteilung auch der Bürgerverein aus. Nach Angaben Bechers belegen dessen Messungen: „Der Flughafen ist der größte UFP-Hotspot – selbst in der Pandemie, als der Flugverkehr fast zum Erliegen gekommen war.“ Immer wenn der Wind aus Richtung Flughafen geweht habe, habe er viele ultrafeine Partikel enthalten. „Die Menge der UFP hängt eng mit der Zahl der Flugbewegungen zusammen. Selbst 14 Kilometer vom Flughafen entfernt und bei nur 300 Flügen am Tag kann man die deutlich höhere Konzentration im Abwind des Flughafens noch nachweisen“.



Was Becher ärgert: Die FMG verweigere sich wegen angeblich „grundsätzlicher Bedenken“ vor Messungen direkt auf ihrem Gelände. Damit komme sie aber ihrer Verantwortung für das Umland in keiner Weise nach. ham