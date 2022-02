Im Vollrausch auf Polizisten losgegangen

Von: Hans Moritz

Die Hemmschwelle sinkt: Immer wieder werden Polizeibeamte angegriffen. So geschehen am Flughafen München (Symbolbild). © dpa

Arbeitsloser Berliner (49) rastet am Flughafen aus und kassiert dafür eine hohe Geldstrafe.

Flughafen/Erding – Für einen Arbeitslosen, der von 500 Euro im Monat leben muss, ist es eine drakonische Strafe: 2700 Euro Geldstrafe muss ein Berliner bezahlen, der am 22. März 2021 mit stolzen 2,8 Promille im Blut Bundespolizisten bedroht und beleidigt hatte sowie einem der Polizisten einen Faustschlag ins Gesicht verpassen wollte. Bei der Ausnüchterung im Klinikum Erding schlug der 49-Jährige so um sich, dass er gefesselt werden musste.

Die Rechnung des Mannes, wegen seines Suffs als schuldunfähig eingestuft zu werden, ging nicht auf. Diese Pläne durchkreuzte der Landshuter Landgerichtsarzt Dr. Hubert Näger. Er sprach zwar von einer „eingeschränkten Steuerungsfähigkeit“, mitnichten aber von Schuldunfähigkeit. Immerhin: In dem Prozess am Mittwoch am Amtsgericht Erding reduzierte Richterin Michaela Wawerla die ursprünglich per Strafbefehl verhängte Geldstrafe von 7200 Euro deutlich. Was dem renitenten Passagier unter anderem auf die Füße fiel, waren stolze elf Vorstrafen.

Staatsanwältin Antonia Gordon-Heitmann hielt dem Angeklagten vor, an besagtem 22. März gegen 20.20 Uhr Widerstand bei einer Kontrolle durch die Bundespolizei geleistet zu haben, nachdem es bei der Sicherheitskontrolle Probleme gegeben hatte. Er habe die Polizisten nicht nur beschimpft, sondern auch mit der Faust zuschlagen wollen. Mit Blick auf die Dienstwaffen soll er gesagt haben: „Ich bin Sportschütze und werde Euch erschießen.“ Außerhalb des Sicherheitsbereichs knallte der 49 Jahre dann zu Boden, erbrach sich ergiebig – und schlief ein. Im Klinikum setzte er seinen Widerstand fort.

Er selbst erklärte: „Ich trinke sonst nie Alkohol, aber meine beiden Freunde und ich hatten eine Flasche selbstgebrannten Schnaps geschenkt bekommen, die wir nicht in den Flieger mitnehmen durften.“ Deswegen habe man nicht nur die Flasche geleert, sondern noch mit ein paar Whiskey hinterher gespült. „Ich habe keinerlei Erinnerung, es tut mir leid“, erklärte der Angeklagte. Er wisse nur noch, dass man bereits mittags am Flughafen angekommen sei. Die Erinnerung setzte erst wieder im Krankenhaus ein.

Landgerichtsarzt Näger errechnete, dass allein der Angeklagte, dem der Mitflug verweigert worden war, eine Flasche Hochprozentiges „intus“ gehabt haben müsse. Schuldunfähig sei er deswegen aber nicht.

Die Staatsanwältin sah ein, dass das Einkommen des 49-Jährigen im Strafbefehl zu hoch angesetzt worden war. Sie plädierte statt 180 Tagessätzen zu je 40 Euro auf eine Tagessatzhöhe von 15 statt 40 Euro. Wegen der Alkoholisierung sah sie eine „strafmildernde Strafrahmenverschiebung“. Die Richterin folgte dieser Sichtweise. Dennoch sind die 2700 Euro für den Mann eine hohe Summe, während der Urteilsverkündung begann er zu weinen.